REPROCELL startet GMP Master Cell Bank-Produktion für klinische iPSCs

BELTSVILLE, Maryland, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- REPROCELL (TYO: 4978) gab heute den Start seines GMP-konformen (Good Manufacturing Practice) Master Cell Bank (MCB) Herstellungsdienstes für humane induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) bekannt. Von seinem Standort in Beltsville, Maryland, aus bietet REPROCELL nun einen umfassenden, durchgängigen Arbeitsablauf für die klinische iPSC-Herstellung an. Dieser integrierte Service reicht von der klinischen iPSC-Stammzellherstellung StemRNA und StemEdit-Geneditierung bis zur GMP Master Cell Bank (MCB)-Produktion unter Einhaltung der FDA-Standards. Durch die Vereinheitlichung dieser kritischen Schritte ermöglicht REPROCELL den Entwicklern von Zelltherapien, die Einreichung von IND-Anträgen zu beschleunigen und gleichzeitig die Unsicherheiten in Bezug auf Regulierung und Herstellung zu verringern.

Als Teil dieser Plattform wird der StemRNA Clinical iPSC Seed Clone - LLF-34-F3, der aus US-amerikanischem Spendermaterial stammt, durch eine aktive FDA Drug Master File (DMF) unterstützt. Dieser Klon wurde zu einem GMP-MCB erweitert, das FDA-konforme geschlossene Systemprozesse verwendet. Dieses GMP-iPSC-MCB ist jetzt für die kommerzielle Nutzung verfügbar und bietet ein gebrauchsfertiges, klinisch validiertes Ausgangsmaterial. Für Sponsoren, die eine europäische Ausrichtung wünschen, bietet REPROCELL auch die Herstellung von MCB/WCB über seinen Partner Histocell an. Dieser Dienst arbeitet mit einem GMP-Zertifikat und einer Genehmigung der spanischen Agentur für Arzneimittel und Medizinprodukte (AEMPS) unter Aufsicht der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA).

Top-Highlights: Klinische iPSC-Fähigkeiten

Beschaffung und Eignung von Spendern erfüllen die Anforderungen der FDA, EMA und PMDA mit voller Zustimmung zur therapeutischen Verwendung.

Footprint-freie proprietäre RNA-Reprogrammierung zur Erzeugung von StemRNA Clinical iPSC Seed Clones gemäß FDA/EMA/PMDA-Anforderungen.

In den USA erzeugte klinische StemRNA Seed Clones, unterstützt durch ein aktives FDA DMF

Genetische Integrität und Bewertung des onkogenen Risikos mithilfe der Ganzgenomsequenzierung (WGS) für klinische StemRNA Seed Clones

StemEdit Klinischer Gen-Editierungsdienst, entwickelt für eine hohe Effizienz im Zielbereich mit reduzierter Off-Target-Aktivität und geringerer vorhergesagter Immunogenität

GMP-MCB-Herstellung in Übereinstimmung mit der FDA oder mit EMA- und PMDA-Herstellungsgenehmigung

Informationen zu StemRNA Clinical iPSC Seed Clone - LLF-34-F3