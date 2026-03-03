Börsenstart USA - 03.03. - Dow Jones schwach -2,05 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.894,62 PKT und fällt um -2,05 %.

Top-Werte: Verizon Communications +1,58 %, IBM +0,60 %, Chevron Corporation +0,52 %, Salesforce +0,43 %, Walmart +0,36 %

Flop-Werte: Caterpillar -3,73 %, Sherwin-Williams -2,90 %, Goldman Sachs Group -2,11 %, Boeing -1,94 %, Unitedhealth Group -1,85 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:47) bei 24.552,94 PKT und fällt um -1,74 %.

Top-Werte: Fortinet +2,80 %, Workday (A) +2,13 %, Adobe +2,04 %, Palo Alto Networks +1,76 %, Costco Wholesale +1,51 %

Flop-Werte: Western Digital -5,92 %, Micron Technology -5,66 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,39 %, Intel -4,77 %, MercadoLibre -4,73 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.759,76 PKT und fällt um -1,76 %.

Top-Werte: Best Buy +9,87 %, Target +5,32 %, Fortinet +2,80 %, CF Industries Holdings +2,72 %, Cboe Global Markets +2,33 %

Flop-Werte: Albemarle -8,98 %, Freeport-McMoRan -8,61 %, Newmont Corporation -8,45 %, Corning -7,51 %, SanDisk Corporation -6,89 %