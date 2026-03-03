Albemarle Aktie verliert deutlich an Wert - 03.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Albemarle Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,98 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,69 %, geht es heute bei der Albemarle Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Albemarle in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +33,96 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Albemarle einen Anstieg von +20,21 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,76 % geändert.

Albemarle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,25 % 1 Monat +5,58 % 3 Monate +33,96 % 1 Jahr +98,94 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,39 Mrd.EUR € wert.

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.