Neue GTDC-Studie untersucht Einfluss des Vertriebs auf Umsatz und Akzeptanz von KI, Cloud und Hyperscalern

- Der Vertrieb beschleunigt das Wachstum von Anbietern erheblich und reduziert gleichzeitig Risiken, sodass Lieferanten effizient skalieren, ihre Partnerbasis erweitern, neue Märkte erschließen und finanzielle und operative Verbindlichkeiten mindern können.

- Digitale Plattformen schaffen ein neues GTM-„Betriebssystem“. Diese Systeme bieten End-to-End-Lösungen für den digitalen Handel und Intelligence-Schichten zur Verwaltung von Beschaffung, Abrechnung, Lebenszyklen und Analysen.

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 3. März 2026 / Der Global Technology Distribution Council (GTDC), das weltweit größte Konsortium von Technologie-Distributoren, hat einen neuen Forschungsbericht mit dem Titel „Distribution: The Digital Force Multiplier“ veröffentlicht. Die von CommCentric Solutions entwickelte Studie untersucht, wie sich der IT-Vertrieb gewandelt hat und sich weiterhin zu einem entscheidenden Wegbereiter für Cloud-, KI-, Hyperscaler- und plattformgesteuerte Geschäftsmodelle im globalen Technologiekanal entwickelt.

Lieferanten und Lösungsanbieter sehen sich in diesem neuen digitalen Umfeld mit zunehmender Komplexität, finanziellen Risiken und Wettbewerbsdruck konfrontiert. Dieser auf Umfragen und Interviews basierende Bericht bestätigt, dass Distributoren in einer einzigartigen Position sind, um fragmentierte Markteinführungsmaßnahmen zu vereinheitlichen, Abonnement- und Nutzungsmodelle zu optimieren, Lösungen verschiedener Anbieter zu integrieren und die Partnerunterstützung, die Nachfragegenerierung und die datengestützte Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Diese Vorteile werden in diesem Bericht von Führungskräften der Lieferanten bewertet und detailliert beschrieben, ergänzt durch aufschlussreiche Kommentare von Vordenkern aus dem Vertrieb und der Branche.