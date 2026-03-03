    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Peter Thiel verkauft – Palantir marschiert: Der Iran-Konflikt verändert alles

    Peter Thiel hat den geplanten Verkauf von Palantir-Aktien im Wert von 280 Millionen US-Dollar gemeldet – genau dann, als die Nachfrage nach militärischer KI explodiert.

    Peter Thiel verkauft – Palantir marschiert: Der Iran-Konflikt verändert alles
    Foto: Carolyn Kaster - AP Images

    Peter Thiel plant den Verkauf von Palantir-Aktien im Wert von rund 280 Millionen US-Dollar. Laut einer Meldung an die US-Aufsichtsbehörde will Thiel bis zu zwei Millionen Class-A-Aktien über Merrill Lynch veräußern – ein geplanter Schritt im Rahmen eines 10b5-1-Programms, kein spontaner Insider-Move. Thiel bleibt einer der größten Einzelaktionäre und prägende Figur des Unternehmens, das er 2003 gemeinsam mit Alex Karp gründete.

    Der Verkauf fällt in eine Phase, in der die Palantir-Aktie ihre stärkste Serie seit Monaten verzeichnet. Die eskalierenden Angriffe der USA und Israels auf den Iran haben weltweit Verteidigungs- und KI-Titel nach oben getrieben und Palantir aufgrund seiner engen Verzahnung mit dem US-Militär besonders stark profitieren lassen. Mit Verträgen im Wert von mehreren Milliarden Dollar – darunter ein 10-Milliarden-Dollar-Abkommen mit der Armee und ein 448-Millionen-Dollar-Vertrag mit der Marine – gehörte Palantir zu Wochenbeginn zu den größten Gewinnern im S&P 500.

    Analysten an der Wall Street sehen in der geopolitischen Lage einen strukturellen Vorteil für Palantir. Rosenblatt bestätigte sein Kaufurteil und hob das Kursziel von 150 auf 200 US-Dollar an. Analyst John McPeake nannte Palantir jüngst einen "marktverändernden Marktführer im Bereich KI-Software" und hob sein Kursziel auf 200 US-Dollar an. Auch UBS stuft die Aktie inzwischen als "Kauf" ein und sieht ein Ziel von 180 US-Dollar, gestützt auf starke Channel-Checks und eine zunehmende Nachfrage nach KI-Systemen für militärische Einsatzplanung.

    Die geopolitische Lage verschiebt zugleich die Kräfte im Verteidigungs-KI-Sektor. Die US-Regierung hat eine sechsmonatige Auslaufphase für die KI-Modelle von Anthropic angeordnet, nachdem das Unternehmen betont hatte, seine Technologien nicht für autonome Waffen einsetzen zu wollen. Für sicherheitskritische Projekte greift das Pentagon daher verstärkt auf Anbieter zurück, deren Systeme bereits tief in militärischen Entscheidungsprozessen integriert sind – ein Bereich, in dem Palantir einen strukturellen Vorteil besitzt und gegenüber zivil ausgerichteten KI-Modellen an Boden gewinnt.

    Während die Palantir-Aktie seit Jahresbeginn über 18 Prozent im Minus liegt, hat sie in den vergangenen zwölf Monaten 71 Prozent  zugelegt. Trotz einer hohen Bewertung sehen mehrere Analysten die Premium-Multiples als gerechtfertigt, da Palantir zu einem Kernlieferanten in der militärischen KI-Infrastruktur geworden ist – ein Segment, dessen Bedeutung durch die Eskalation im Iran weiter zunimmt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 121,7EUR auf Tradegate (03. März 2026, 16:13 Uhr) gehandelt.


