AfD warnt vor schweren wirtschaftlichen Folgen

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat vor gravierenden wirtschaftlichen Folgen des Krieges in Nahost für Deutschland gewarnt. Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel forderte zudem Antworten von der Bundesregierung auf drängende Fragen etwa zu steigenden Energiepreisen. Der deutschen Wirtschaft drohten bei länger andauernden Kampfhandlungen massive Schäden, sagte sie vor einer Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin.

Ein langanhaltender Krieg liege nicht in deutschem Interesse. "Die Deutschen sollten von ihrer Regierung erwarten können, dass sie sich zuerst um die Lage der eigenen Bürger und um die eigenen Unternehmen und um die Sicherheitsinteressen Deutschlands kümmert."