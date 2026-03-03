Nach Gewinneinbruch
Mercedes-Chef verdient deutlich weniger
STUTTGART (dpa-AFX) - Das durchwachsene vergangene Geschäftsjahr bei Mercedes-Benz hat auch Folgen für Vorstandschef Ola Källenius. Dessen Gesamtvergütung ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Der Chef des Stuttgarter Autobauers erhielt 2025 rund 8,8 Millionen Euro, nach rund 12,5 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Das entspricht einem Minus von etwa 30 Prozent.
Die Vergütung setzt sich aus einer fixen und - zu einem deutlich größeren Teil - aus einer variablen Vergütung zusammen. Der Rückgang lässt sich vor allem mit der niedrigeren variablen Vergütung erklären, die an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt ist.
Gewinneinbruch bei Mercedes
Bei Mercedes-Benz war der Gewinn 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen. Auch Umsatz und Absatz gingen zurück. Bereits 2024 hatte der Dax-Konzern einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Autobauer reagierte darauf und legte ein Sparprogramm auf, um wieder profitabler zu werden.
Zur Einordnung: Källenius hatte 2024 und 2023 (12,7 Millionen Euro) besonders gut verdient und zählte damit zu den Top-Verdienern unter den Dax-Chefs. 2022 lag seine Gesamtvergütung noch bei rund 7,1 Millionen Euro. 2021 waren es 4,8 Millionen Euro und 2020 4,1 Millionen Euro.
SAP-Chef bekommt deutlich mehr
An der Spitze der Dax-Topverdiener wird Källenius für das Jahr 2025 jedenfalls nicht landen. SAP-Chef Christian Klein verdiente 2025 nämlich gut 16,2 Millionen Euro, wie der Softwarekonzern vergangene Woche berichtet hatte. Zahlreiche Vergütungsberichte der Dax-Konzerne stehen noch aus. Eine Rangliste wird es erst in den nächsten Wochen geben./rwi/DP/stw
KI Hype gefaehrlich.Die investierten Summen sind gigantisch.Die Gewinne geben das nicht her.
SAP bietet eine zentrale KI-Plattform namens „SAP Business AI“:
Sie ist für Unternehmen gedacht und nutzt alle Geschäftsdaten im SAP-System.
KI-gestützte Agenten und Assistenten können:
Geschäftsprozesse automatisieren
Daten analysieren
Anwendern proaktiv helfen
Der KI-Assistent Joule zählt zu den wichtigsten Modulen.
Joule ist ein eigenes generatives KI-Werkzeug von SAP, das z. B. Fragen in natürlicher Sprache beantworten kann oder hilft, Daten und Prozesse zu verstehen.
Es wird direkt in SAP-Anwendungen eingebettet, nicht als reiner Chatbot für Endnutzer wie ChatGPT.
SAP hat auch eine „AI-Foundation“ inkl. „AI Core“ auf seiner Business Technology Platform:
Diese Bausteine ermöglichen es Unternehmen, eigene KI-Anwendungen aufzubauen oder KI-Modelle in Geschäftslösungen einzubetten.
SAP nutzt zusätzlich externe KI-Modelle (z. B. von Cohere, Mistral, OpenAI) im Rahmen seiner Plattform-Strategie
stay calm
Heute wird es dargestellt, als stünden herkömmliche Softwarefirmen wie SAP vor dem Abgrund, weil ihr Geschäftsmodel durch moderne KI-Anwendungen überholt sei. Dabei wird gerade jetzt an erster Stelle Anthropic genannt, dessen KI-Entwicklungen das Zeug hätten, den Markt zu revolutionieren und die alten Firmen vom Thron zu stoßen, wie es seinerzeit das Smartphone mit Nokia getan hat.