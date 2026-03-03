    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Nach Gewinneinbruch

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mercedes-Chef verdient deutlich weniger

    Nach Gewinneinbruch - Mercedes-Chef verdient deutlich weniger
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Das durchwachsene vergangene Geschäftsjahr bei Mercedes-Benz hat auch Folgen für Vorstandschef Ola Källenius. Dessen Gesamtvergütung ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Der Chef des Stuttgarter Autobauers erhielt 2025 rund 8,8 Millionen Euro, nach rund 12,5 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. Das entspricht einem Minus von etwa 30 Prozent.

    Die Vergütung setzt sich aus einer fixen und - zu einem deutlich größeren Teil - aus einer variablen Vergütung zusammen. Der Rückgang lässt sich vor allem mit der niedrigeren variablen Vergütung erklären, die an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt ist.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.556,92€
    Basispreis
    1,17
    Ask
    × 13,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.493,18€
    Basispreis
    18,45
    Ask
    × 12,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Gewinneinbruch bei Mercedes

    Bei Mercedes-Benz war der Gewinn 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen. Auch Umsatz und Absatz gingen zurück. Bereits 2024 hatte der Dax-Konzern einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Autobauer reagierte darauf und legte ein Sparprogramm auf, um wieder profitabler zu werden.

    Zur Einordnung: Källenius hatte 2024 und 2023 (12,7 Millionen Euro) besonders gut verdient und zählte damit zu den Top-Verdienern unter den Dax-Chefs. 2022 lag seine Gesamtvergütung noch bei rund 7,1 Millionen Euro. 2021 waren es 4,8 Millionen Euro und 2020 4,1 Millionen Euro.

    SAP-Chef bekommt deutlich mehr

    An der Spitze der Dax-Topverdiener wird Källenius für das Jahr 2025 jedenfalls nicht landen. SAP-Chef Christian Klein verdiente 2025 nämlich gut 16,2 Millionen Euro, wie der Softwarekonzern vergangene Woche berichtet hatte. Zahlreiche Vergütungsberichte der Dax-Konzerne stehen noch aus. Eine Rangliste wird es erst in den nächsten Wochen geben./rwi/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 55,45 auf Tradegate (03. März 2026, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -2,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 201,77 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +33,97 %/+58,32 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von SAP: Diskussionen über verschobene 4HANA-Umstiege, Unsicherheit zur Trendrichtung, Hinweise auf möglichen Boden durch hohes Software-ETF-Volumen, technische Analyse mit Basis 165–170 EUR, kritischem Tief 159,6–162 EUR, Trigger/Widerstand 176–180 EUR (Breakout über 180 EUR bullisch, SL ~164 EUR). Erwähnt werden Quartalszahlen/Markteinflüsse und AI-Debatten; vereinzelte Erwartungen an einen Retest 150 EUR.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach Gewinneinbruch Mercedes-Chef verdient deutlich weniger Das durchwachsene vergangene Geschäftsjahr bei Mercedes-Benz hat auch Folgen für Vorstandschef Ola Källenius. Dessen Gesamtvergütung ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Der Chef des Stuttgarter Autobauers erhielt 2025 rund …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     