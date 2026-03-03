Mercedes-Chef verdient deutlich weniger

Heute wird es dargestellt, als stünden herkömmliche Softwarefirmen wie SAP vor dem Abgrund, weil ihr Geschäftsmodel durch moderne KI-Anwendungen überholt sei. Dabei wird gerade jetzt an erster Stelle Anthropic genannt, dessen KI-Entwicklungen das Zeug hätten, den Markt zu revolutionieren und die alten Firmen vom Thron zu stoßen, wie es seinerzeit das Smartphone mit Nokia getan hat.





Bei der sich jetzt breitmachenden Panik wird vor allem zweierlei übersehen. Erstens, dass SAP selber KI-Anwendungen in seine Software integriert, und zweitens, dass SAP ein europäisches Unternehmen ist, was eine sehr erhebliche Rolle spielt, wenn man in Betracht zieht, dass heute die Vorbehalte, seine Firmeninterna in den USA verarbeiten zu lassen, größer sind denn je. Anthropic ist nun sicher ein Unternehmen, deren Direktoren mit hehren Zielen (unter anderem dem der Gemeinnützigkeit und zuverlässiger Datensicherheit) an den Start gegangen sind, aber zum einen gibt es keine Garantie, dass dies so bleibt, und zum anderen ist es nun einmal ein in den USA angesiedeltes Unternehmen. Die Rolle des Long-Term-Benefit-Trusts zum Beispiel, das die Einhaltung dieser Ziele kontrollieren soll, ist so eindeutig nicht und wird in den USA durchaus kontrovers diskutiert, insbesonders die Frage, wie sich dieses Kontrollgremium gegen die auf vorrangig und verständlicherweise wohl auf Profit gerichteten Interessen der Aktionäre behaupten wird. Dabei wiederum ist zu bedenken, dass einerseits ein Börsengang von Anthropic wohl geplant ist, aber noch bevorsteht. Es lässt sich also überhaupt nicht sagen, wie die zukünftige Aktionärsstruktur aussehen wird. Was sich aber sagen lässt, ist, dass entweder durch Aufträge und Zahlungen amerikanischer Großkonzerne an Anthropic aber auch durch personelle Verbindungen in politische Zirkel schon jetzt unübersehbare Verbindungen bestehen, von denen sich nicht vorhersagen lässt, ob oder wann diese in Abhängigkeiten umschlagen.





Ich denke, dass es kein größeres, europäisches Unternehmen geben wird, dass eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen wie SAP, auf das man sich schon über lange Zeit verlassen konnte und das - nicht zu vergessen - erkennbar auch an neuen Entwicklungen teilhat, selbst welche in Gang setzt und diese implementiert, aufkündigt, um zu einem US-amerikanischen Anthropic überzulaufen, das ohne Frage tolle KI-Lösungen bereitstellt, wo aber die Frage völlig offen ist, wohin die Reise dieses Unternehmens noch gehen wird.