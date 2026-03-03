Das ist jetzt eine der ganz wenigen Aktien, die Anleger kaufen sollten!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – NetEase

Die erneute Eskalation politischer Spannungen im Nahen und Mittleren Osten sowie die explodierenden Energiepreise haben Investoren rund um den Globus tief verunsichert. Zu den ohnehin vielfältigen Gefahren für einen der am höchsten bewerteten Aktienmärkte der modernen Finanzgeschichte gesellt sich nun noch das Risiko einer Stagflation hinzu, sollten die Öl- und Gaspreise aufgrund des Iran-Konfliktes für längere Zeit auf hohem Niveau bleiben.

Der scharfe Rücksetzer am Markt weckt aber auch zahlreiche Begehrlichkeiten unter Anlegerinnen und Anlegern, die in den vergangenen Jahren darauf trainiert wurden, jeden Dip, also jeden Rücksetzer, zu kaufen im Vertrauen darauf, dass Aktien schon irgendwie weiter steigen werden. Genau das könnte aufgrund der neuen Bedrohungslage und technisch angeschlagener Aktienindizes nun nicht mehr funktionieren. Nur bei ausgewählten Einzelwerten sollte jetzt noch zugegriffen werden.

NetEase bietet inmitten der Krise eine erstklassige Einstiegschance

Dazu gehören beispielsweise die Anteile des chinesischen Internet-Riesen NetEase, dessen Geschäftsmodell weitestgehend immun gegen einen Energiepreisschock und andere makroökonomische Risiken ist. Der Konzern ist hinter Tencent der weltweit zweitgrößte Anbieter von Online-Games. Außerdem betreibt das Unternehmen mit NetEase Cloud Music einen der größten Musik-Streaming-Anbieter Südostasiens. Abgerundet wird das Konzernportfolio durch die Lernplattform Youdao sowie kleinere E-Commerce-Plattformen.

Nach einer sehr starken Performance im vergangenen Jahr korrigierte die Aktie in den vergangenen Monaten. Das hat sie auf ein hochattraktives Bewertungsniveau zurückgeführt. Mit technischer Stärke kann das Papier aktuell zwar nicht dienen, das aber könnte sich mittelfristig ändern. Damit ist NetEase jetzt hervorragend als defensive und gleichzeitig aussichtsreiche Depotbeimischung geeignet.

NetEase Chartsignale

Korrektiver Abwärtstrend: Übergeordnet befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend, der aber wurde in den vergangenen Monaten konsolidiert.

Übergeordnet befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend, der aber wurde in den vergangenen Monaten konsolidiert. Unterstützungszone erreicht: NetEase notiert jetzt an der Abwärtstrendunterkante und einer wichtigen Horizontalunterstützung. Ein Boden könnte damit bereits gefunden sein.

NetEase notiert jetzt an der Abwärtstrendunterkante und einer wichtigen Horizontalunterstützung. Ein Boden könnte damit bereits gefunden sein. Erste Entspannungssignale: Die technischen Indikatoren weisen erste bullishe Divergenzen und Entspannungssignale auf.

Die technischen Indikatoren weisen erste bullishe Divergenzen und Entspannungssignale auf. Chance auf Trendwende: Die Aktie handelt im Bereich von 110 bis 115 US-Dollar mit einer klaren Perspektive für eine kurz- und mittelfristige Kurserholung.

NetEase: Die 30.000-Prozent-Aktie, die jetzt im Angebot ist

Langfristig gehört die NetEase-Aktie mit zu den erfolgreichsten Internet-Aktien und auch in den USA notierten chinesischen Basiswerten. Die wachsende Popularität von Online-Gaming hat den Anteilen seit dem Börsengang im Juli 2000 eine Performance von fast 18.900 Prozent beschert. Wird die Dividende mitberücksichtigt ergibt sich sogar eine Gesamtrendite von 23.455 Prozent.

Zeitweise waren die Gewinne sogar noch höher und beliefen sich im vergangenen Jahr auf über 30.000 Prozent. Allerdings setzte ausgehend von Allzeithochs knapp unter 160 US-Dollar ein bis heute anhaltender Abwärtstrend ein. Die Aktie war aus technischer Perspektive, wie der Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, etwas zu heiß gelaufen.

In den zurückliegenden Monaten ist es durch die anhaltenden Verluste und dem Unterschreiten der 50-Tage-Linie zu einem Abwärtstrendkanal mit einer Breite von etwa 20 US-Dollar gekommen. Der Versuch, diesen nach oben zu verlassen, scheiterte um den Jahreswechsel herum jedoch. Dadurch hat sich die Verkaufsdynamik beschleunigt und NetEase ist bis an die Unterkante des Trendkanals gefallen. In den gleitenden Durchschnitten ist es außerdem zu einem Verkaufssignal gekommen.

Aktie mit hohen Chancen auf eine Trendwende

Doch es gibt gute Gründe zur Annahme, dass sich dieses jetzt nicht durchsetzen wird. Aktuell verläuft die Abwärtstrendunterkante im Bereich der wichtigen Unterstützung bei 110 US-Dollar, die aus Verlaufshochs der vergangenen Jahre gebildet wird. Außerdem ist es in den technischen Indikatoren zu ersten Entspannungssignalen gekommen.

Im RSI liegen zaghafte bullishe Divergenzen vor. Gegen den Trend der Aktie konnte der RSI in den vergangenen Wochen etwas zulegen. Solche Divergenzen gelten in der technischen Analyse als Vorboten von Gegenbewegungen und Trendwenden. Eine ähnliche Entwicklung hat sich auch im Trendstärkeindikator MACD ergeben, der sich ebenfalls verbessern konnte.

Noch zeigt dieser weit unter der Nulllinie liegend zwar einen intakten Abwärtstrend an, doch über seine (rote) Signallinie hat er sich bereits verbessern können, was auf ein Nachlassen der Verkaufsdynamik hindeutet. Bleibt die aktuelle Unterstützungszone intakt, ist daher kurz- und mittelfristig mit einer Erholung bis mindestens 120, eher aber 130 US-Dollar zu rechnen. Hier müssten mit einem Ausbruch dann die Weichen für eine nachhaltige Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends gestellt werden. Für Kurse unter 110, vor allem aber unter 95 US-Dollar würde sich die Ausgangslage der Aktie dagegen erheblich eintrüben.

Die Aktie gibt es jetzt zu einem Knallerpreis!

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist NetEase jetzt ein Schnäppchen tief im Value-Bereich. Für 2026 liegt ein KGVe von 12,6 vor. Das liegt deutlich unter dem 5-Jahres-Mittel von 17,4. Dem gegenüber ist Rivale Tencent mit dem 16-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Der GTA-Entwickler TakeTwo bringt es sogar auf ein stattliches KGVe von 55,9.

Auch bei anderen Bewertungskennziffern kann NetEase überzeugen. Das Gewinnwachstum gibt es angesichts eines PEG von 1,37 zu einem moderaten Preis. Das operative Geschäft ist angesichts eines EV/EBITDA-Verhältnisses von 8,1 ebenfalls zu einem attraktiven Kurs zu haben. Hier liegt der historische Mittelwert bei 13,1. Die Cashflow-Rendite liegt bei rund 8 Prozent, was ebenfalls einen soliden Wert darstellt. Hier war NetEase im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar noch günstiger, doch das Unternehmen plant 2026 etwas mehr zu investieren, um sein Wachstum zu beschleunigen.

Gleichzeitig ist die Bilanz absolut makellos. Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen exakt 0 US-Dollar, während das Unternehmen liquide Reserven von 23,3 Milliarden US-Dollar hortet, die damit fast ein Drittel des Börsenwertes betragen. Das bietet Spielräume auch für aggressive Aktienrückkäufe, die den Kurs dauerhaft stützen könnten.

Überwältigende Rückendeckung durch die Wall Street

An den Erholungschancen der Aktie bestehen unter Wall-Street-Expertinnen und -Experten kaum ein Zweifel. NetEase wird von einer überwältigenden Mehrheit von 26 bei insgesamt 33 Einschätzungen zum Kauf empfohlen. Weitere 6 Mal ist die Aktie mit "Übergewichten" bewertet, während nur eine neutrale Einschätzung vorliegt. Zum Reduzieren oder dem Verkauf von Positionen rät aktuell niemand.

Das niedrigste Kursziel liegt bei 132,24 US-Dollar, das höchste mit 200,22 US-Dollar deutlich über dem im vergangenen Jahr markierten Allzeithoch. Insgesamt wird im Durchschnitt ein fairer Wert von 162,43 US-Dollar genannt, was ein Aufwärtspotenzial von fast 45 Prozent bedeutet. Ungewöhnlich: Trotz der schwachen Aktienkursentwicklungen in den zurückliegenden Monaten hat fast kaum ein Research-Team sein Kursziel nach unten angepasst.

NetEase auf einen Blick

ISIN: US64110W1027

US64110W1027 Marktkapitalisierung: 71,8 Milliarden US-Dollar

71,8 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,6 Prozent

2,6 Prozent KGVe 2026: 12,6

12,6 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 162,43 US-Dollar

162,43 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +44,5 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Anlegerinnen und Anleger, welche das meiste aus der Einstiegschance, die sich bei NetEase ergeben hat, rausholen wollen und dabei auf die für die Gaming-Branche außergewöhnlich hohe Dividendenrendite von 2,6 Prozent verzichten möchten, können anstatt der Aktie auch auf den Call-Optionsschein VJ60NJ setzen.

Dieser ist mit einem Basispreis von 110,00 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum kommenden Dezember ausgestattet. Der tagesaktuell effektive Hebel (Omega) liegt bei 3,8. Daraus ergibt sich die Chance auf hohe Überrenditen, wenn die Aktie zu alter Stärke zurückfinden sollte. Beim Erreichen des von Analystinnen und Analysten genannten Kurszieles könnten Investoren einen Gewinn von mehr als 160 Prozent einfahren. Das Auszahlungsprofil lautet für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 110 US-Dollar notieren, verfällt VJ60NJ wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn NetEase nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter den zwischen 95 und 100 US-Dollar verlaufenden Unterstützungsbereich fällt. Wenige Wochen vor dem Laufzeitende sollte bereits bei Kursen unter 110 US-Dollar die Notbremse gezogen werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

