Beschleunigte Produktinnovation und internationale Expansion über alle Geschäftsbereiche hinweg

Mit mehr als einer Milliarde Nutzer:innen pro Jahr auf ihrer Plattform, buchbaren Angeboten von 3.000 Partnern in 46 Ländern und über 100.000 aktiven Reisenden pro Tag baut die Omio Group ihre globale Präsenz weiter aus. Bis 2028 plant das Unternehmen in mehr als 70 Märkten tätig zu sein, um sein Ziel zu erreichen, nahtloses globales multimodales Reisen in großem Maßstab zu ermöglichen.

BERLIN, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen der ITB Berlin 2026 stellte die Omio Group die nächste Phase ihrer Entwicklung als weltweit führende multimodale Reiseplattform vor. Die Gruppe beschleunigt ihr Wachstum in zwei zentralen Bereichen: transformative technologische Innovation und globale Zielgruppenreichweite. Die Omio Group ist durch die Integration von Reisesuche, Buchung und Partnervertrieb in ein einziges vernetztes Ökosystem in der Lage, das gesamte Reiseerlebnis neu zu definieren und zu verbessern.

Verbesserung der Plattform durch Produktinnovation

Über alle Geschäftsbereiche hinweg beschleunigt Omio die Weiterentwicklung seiner Technologie- und Produktlösungen, um Reisen einfacher, intelligenter und schneller zu gestalten.

Die Omio-App wird kontinuierlich um Funktionen erweitert, um die Nutzerfreundlichkeit, Transparenz und den Mehrwert für Reisende zu steigern. Mit dem Omio-Pass, einer kostenpflichtigen 90-Tage-Mitgliedschaft, erhalten Kundinnen und Kunden 10% Rabatt auf Zug-, Bus- und Fährverbindungen.

Die Einführung von Omio Business markiert den Einstieg in den Geschäftsreisemarkt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und bündelt Flüge, Züge und Busse sowie Unterkünfte auf einer einzigen Plattform. Omio Business stellt Unternehmen professionelle Funktionen bereit, ohne dass Verträge oder Mindestumsätze erforderlich sind, und fokussiert sich auf die Bedürfnisse einer neuen Zielgruppe von KMU.

Rome2Rio, das Produkt zum Entdecken und Suchen von Reisen der Omio Group, bietet jetzt eine neu gestaltete App an. Sie basiert auf KI-gestützter Routenintelligenz, integriert Buchungen für den Bodentransport und bietet eine interaktive Kartenoberfläche. Damit wird die Tür-zu-Tür-Reiseplanung von der ersten Recherche bis zur Buchung weiter vereinfacht. Die kürzlich eingeführte Werbeplattform von Rome2Rio ermöglicht es Destinationen und Tourismusmarken, Reisende mit hoher Buchungsabsicht schon in der Entdeckungsphase ihrer Reise anzusprechen. Partnerschaften bestehen unter anderem mit Visit Brazil, Visit Malta sowie dem Croatian National Tourist Board, wodurch eine frühzeitige internationale Sichtbarkeit bei planenden Reisenden erzielt werden kann.