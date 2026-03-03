Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.03.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Beiersdorf

Beiersdorf-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Negativsignale durch "kaum Wachstum – Aktie sackt deutlich ab" und chart-Entwicklung, die nicht schön wirkt. UBS senkt das Kursziel auf 90 Euro (Sell). Einzelne Beiträge nennen Unter-80-Niveau als akzeptabel; andere sehen noch positives Chart-Bild. Jahresfinanzbericht steht an. Eine konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht genannt; insgesamt vorsichtig bis leicht negativ.