Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.03.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.03.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Beiersdorf
Tagesperformance: -11,57 %
Platz 1
Performance 1M: -13,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Beiersdorf
Beiersdorf-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Negativsignale durch "kaum Wachstum – Aktie sackt deutlich ab" und chart-Entwicklung, die nicht schön wirkt. UBS senkt das Kursziel auf 90 Euro (Sell). Einzelne Beiträge nennen Unter-80-Niveau als akzeptabel; andere sehen noch positives Chart-Bild. Jahresfinanzbericht steht an. Eine konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht genannt; insgesamt vorsichtig bis leicht negativ.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Beiersdorf eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: -7,66 %
Platz 2
Performance 1M: +2,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum wird sachlich berichtet: Siemens Energy wird in den Stoxx Europe 50 aufgenommen und ersetzt Diageo; Fast-Entry gilt ab 23. März. Die steigende Marktkapitalisierung führt zu einer Kurs-Relevanz, die Aktie ist seit Jahresbeginn ca. +25% stärker (Börsenwert ca. 132 Mrd €). Umschichtungen bei index-nachbildenden Fonds können Kursimpulse geben. 14-Tage-Verlauf wird nicht explizit mit Prozent genannt; 165 €-Level wird vereinzelt genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -6,49 %
Platz 3
Performance 1M: +0,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend bullish. Mehrere Beiträge erwarten nachhaltige Kursgewinne durch stärkere Fundamentaldaten, Investitionen, Kapazitätserweiterungen und angekündigte Aktienrückkäufe. Institutionelle Aufstockungen und zunehmendes Interesse von ETFs werden prognostiziert. Insider-Verkauf (Beitrag 1) wird überwiegend neutral bewertet. Die 14-Tage-Kursveränderung ist nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Continental
Tagesperformance: -5,91 %
Platz 4
Performance 1M: -2,91 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -5,69 %
Platz 5
Performance 1M: -18,56 %
Bayer
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 6
Performance 1M: -15,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige Beiträge sehen heute eine durchaus robuste Kursentwicklung trotz vorheriger Abverkäufe; andere warnen vor schweren Risiken durch MRD-Urteile und hohe Verschuldung. Positive Impulse kommen durch klinische Erfolge (Xofigo), mögliche Übernahme-Szenarien und US-Politik-Rückenwind (Farm Bill/DPA). Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber Kursentwicklung der letzten 14 Tage blieb volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: -5,61 %
Platz 7
Performance 1M: -13,93 %
Commerzbank
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 8
Performance 1M: -11,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zur Commerzbank: Kursverlauf volatil, Inflationsdaten belasten kurzfristig. Als positives Signal wird der Rückkauf von ca. 10 Mio. Aktien für rund 340–350 Mio. EUR aus dem 540 Mio. Programm genannt. Einige sehen langfristig Kaufgelegenheiten; eine Erholung könnte bei regionaler Aktivität/ARP möglich sein. Eine konkrete 14-Tage-Veränderung in Prozent wird nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Fresenius
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 9
Performance 1M: -1,16 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -5,08 %
Platz 10
Performance 1M: -3,82 %
Allianz
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 11
Performance 1M: -7,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
WallstreetONLINE-Forum signalisierte gemischten Sentiment: Aufwärtstrend-Argumente bestehen, aber jüngste Abwärtsimpulse/Gaps erhöhen Risiko. Fundamentale Basis bleibt stabil: Dividende ca. 4,8% (17,10€), KGV ca. 11, Rückkäufe, operatives Modell intakt. 14 Tage: uneinheitlich; geopolitische/Zinsrisiken wirken.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 12
Performance 1M: -9,91 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
wallstreetONLINE-Forum: VW Vz-Sentiment ist gemischt. Beitrag 1 meldet: VW-Aktie steigt, weil Manager Schadenersatz fordern; Gericht sammelt Beweise. Fundamentale Aspekte: Investitionen in Batteriefertigung (Skoda-Hightech-Fabrik) und ID.-Modelle sprechen für Wachstum; Kritik an Vorstand/Staatshilfen/China-Strategie. Everllence-Bids im Hintergrund. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Zalando
Tagesperformance: -4,51 %
Platz 13
Performance 1M: -22,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Zalando-Sentiment aus dem wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technisch: MACD kurz vor Kaufsignal, RSI sehr tief, bereit zu steigen; kurzfristig Richtung Norden, weg von den Tiefs. Kursmarke unter 21€ wird diskutiert. Geopolitische Risiken Nahost könnten Turbolenzen verursachen. News-Quellen sehen teils positiven Ausblick. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: Die Kursentwicklung war %.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.
BASF
Tagesperformance: -4,49 %
Platz 14
Performance 1M: -3,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
WallstreetONLINE-Forum: Anleger sehen BASF unter massivem Branchen- und Kostendruck. 2026 gilt als Übergangsjahr ohne schnelle Markterholung (Kamieth). Dividende 2,25€ bleibt; CAPEX wird reduziert. Margen durch China-Überkapazitäten belastet. Reaktionen: enttäuschte Anleger, Kursdruck (Beitrag 4: -4% zeitweise). Insgesamt vorsichtig bis skeptisch zur Kursentwicklung und Bewertung in den nächsten Wochen.
DHL Group
Tagesperformance: -4,30 %
Platz 15
Performance 1M: -2,33 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 16
Performance 1M: -7,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu Rheinmetall gemischt. Langfristig wird der Verteidigungsfokus, der hohe Auftragsbestand (über 64 Mrd Euro) und die europäische Verteidigungslage positiv gesehen. Kurzfristig dominiert Skepsis: Kosten-Transformation, Valuation und zunehmende Short-Signale; einige Posts erwarten Abwärtsdrift. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird als volatil beschrieben; eine konkrete Prozentzahl fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
RWE
Tagesperformance: -3,98 %
Platz 17
Performance 1M: -1,33 %
Porsche Holding SE
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 18
Performance 1M: -6,78 %
Symrise
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 19
Performance 1M: +4,40 %
Henkel VZ
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 20
Performance 1M: +5,12 %
BMW
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 21
Performance 1M: -7,09 %
Münchener Rück
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 22
Performance 1M: +1,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
Im wallstreetONLINE-Forum Münchener Rück: Gemischte, tendenziell positive Grundstimmung. 14-Tage-Entwicklung: volatil mit leichter Stabilisierung. Fundamentale Treiber: Dividende 24 € (2025), Aktienrückkauf bis 2,25 Mrd. €, Dividenden-/Nachkauf-Gelegenheit. Kursziel-Range vor Dividende: 560–590 €, vereinzelt >600 €. Abwärtstrend scheint gebrochen; Fokus auf Fundamentaldaten, Dividende und Buyback.
Vonovia
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 23
Performance 1M: +8,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Im wallstreetONLINE-Forum zu Vonovia zeigen sich gemischte, zinssensitive Erwartungen: Schuldenabbau und bessere Verschuldungskennzahlen (Nettoschulden/EBITDA von 15,1 auf 14,0; geglättetes Fälligkeitsprofil) werden positiv bewertet, während steigende Zinsen Bewertungs- und Kursrisiken erhöhen. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist volatil; Netto ca. -2%, zeitweise bis +3%.
Merck
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 24
Performance 1M: -4,25 %
Airbus
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 25
Performance 1M: -10,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
Gemischtes Anleger-Sentiment zu Airbus laut wallstreetONLINE: Einige rechnen mit weiterem Abwärtsdruck und nennen 170 als mögliches Zugangslevel; andere sehen Kaufgelegenheiten bei 170. Airbus habe sich zuletzt besser gehalten als der Gesamtmarkt, bleibt aber durch Triebwerksmangel und fundamentale Probleme belastet. Die 14‑Tage-Entwicklung ist schwächer als der Markt; ca. -20% im Monat, aktuell um die 170 stabilisierend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Airbus eingestellt.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 26
Performance 1M: -9,40 %
E.ON
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 27
Performance 1M: +4,47 %
Brenntag
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 28
Performance 1M: -3,25 %
adidas
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 29
Performance 1M: -2,91 %
GEA Group
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 30
Performance 1M: +1,17 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 31
Performance 1M: -24,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Heidelberg Materials
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment gemischt. Insiderkäufe des Heidelberger Vorstands (25.02./26.02.2026) über 300 Aktien mit Durchschnitt ~191,90 EUR liefern positives Signal. Skepsis bleibt: KGV hoch, Kurs hat Aufwärtstrendkanal verlassen. Einstiegspotenziale 140–160 EUR; nächste Unterstützung um 186 EUR diskutiert. 14-Tage-Kursentwicklung nicht angegeben; insgesamt eher neutral mit leichten positiven Signalen.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 32
Performance 1M: -5,47 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 33
Performance 1M: -5,44 %
Scout24
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 34
Performance 1M: -18,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24
Anleger-Sentiment zu Scout24 ist gemischt. Fundamentaldaten werden positiv bewertet, KI-Risiken teils als unbegründet eingeschätzt. Technisch: Korrektur nach Panikverkäufen; Beruhigung über das Wochenende und Neubewertung der Fundamentals wird erwartet. Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil (ca. 64–75 €), aktuell ca. 65 €. Kurzfristig 71–75 € möglich, andere bleiben skeptisch. wallstreetONLINE-Forum.
Qiagen
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 35
Performance 1M: -7,64 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 36
Performance 1M: +11,23 %
Hannover Rueck
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 37
Performance 1M: +0,85 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 63,14%
|PUT: 36,86%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 26,29 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
