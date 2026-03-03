Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.03.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -9,46 %
Tagesperformance: -9,46 %
Platz 1
Performance 1M: -20,06 %
Performance 1M: -20,06 %
Evotec
Tagesperformance: -6,77 %
Tagesperformance: -6,77 %
Platz 2
Performance 1M: -12,35 %
Performance 1M: -12,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Evotec-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Eine Meldung erwartet neue Tiefststände, während andere von grünen Kursen ohne News berichten. Fundamentale oder technische Signale bleiben mit konkreten Zahlen unklar. Einige Nutzer halten Evotec weiter als Langzeit-Position; IR-/HR-Themen werden diskutiert. Die Kursveränderung der letzten 14 Tage wird nicht genannt; Daten fehlen.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -6,50 %
Tagesperformance: -6,50 %
Platz 3
Performance 1M: +0,14 %
Performance 1M: +0,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend bullish. Mehrere Beiträge erwarten nachhaltige Kursgewinne durch stärkere Fundamentaldaten, Investitionen, Kapazitätserweiterungen und angekündigte Aktienrückkäufe. Institutionelle Aufstockungen und zunehmendes Interesse von ETFs werden prognostiziert. Insider-Verkauf (Beitrag 1) wird überwiegend neutral bewertet. Die 14-Tage-Kursveränderung ist nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: -5,75 %
Tagesperformance: -5,75 %
Platz 4
Performance 1M: +19,34 %
Performance 1M: +19,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Anleger-Sentiment zum Nordex-Kurs im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Risiken überwiegen für viele (Logistik, Rohstoffe, China) trotz teils realisierten Gewinnmitnahmen. Andere bleiben optimistisch: Deutsche Bank erhöht das Kursziel auf 58 EUR; Prognosen 2025/26 positiv, Potenzial 40–50 EUR. Die 14-Tage-Entwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten; Kursvolatilität bleibt hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: -4,40 %
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 5
Performance 1M: -1,53 %
Performance 1M: -1,53 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 6
Performance 1M: -4,26 %
Performance 1M: -4,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu HENSOLDT. Einige Beiträge sehen positives Potenzial durch Verteidigungs-Aufrüstung, Aufträge, Kapazitätserweiterung, Margen über Prognose und Personalaufbau (IRIS‑T SLM im Einsatz). Andere warnen vor Marktdynamik und möglichen Kursrückschlägen. Langfristig bleibt Wachstumspotenzial, kurzfristig besteht Unsicherheit. 14-Tage-Performance nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -4,02 %
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 7
Performance 1M: +25,13 %
Performance 1M: +25,13 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 8
Performance 1M: +7,14 %
Performance 1M: +7,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu SUESS MicroTec: Technisch ist ein mögliches Doppeltop, doch der Kurs bleibt über 50 € und nähert sich 55 €. Großanlegerkäufe und steigende Nachfrage werden genannt; Wachstum und KI-Bezug könnten Aufwärtspotenzial unterstützen. Nvidia-Zahlen könnten Treiber liefern. Handelsstart ca. 45.800 Stück; 14‑Tage-Performance nicht angegeben.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,50 %
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 9
Performance 1M: +1,92 %
Performance 1M: +1,92 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,22 %
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 10
Performance 1M: -5,80 %
Performance 1M: -5,80 %
IONOS Group
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 11
Performance 1M: -21,18 %
Performance 1M: -21,18 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 12
Performance 1M: -1,36 %
Performance 1M: -1,36 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 13
Performance 1M: -5,47 %
Performance 1M: -5,47 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,55 %
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 14
Performance 1M: -3,97 %
Performance 1M: -3,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischte Anleger-Stimmung: Be1 betont Umsatz, aber Gewinn fehlt; Be2 meldet Kooperation mit Molecular Partners, potenziell langfristig positiv; Be3 argumentiert, dass EZAG finanziell gesund ist, News fehlen aktuell. Kurs um 15 €, heute 14,60 €, ca. −2,7% in 14 Tagen. Analysten von Berenberg belassen Buy mit Ziel 24 €. Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber ohne neue News bleibt Unsicherheit.
Qiagen
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 15
Performance 1M: -7,64 %
Performance 1M: -7,64 %
Kontron
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 16
Performance 1M: -5,80 %
Performance 1M: -5,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
wallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu Kontron ist gemischt. Befürworter sehen Potenzial durch Margin-Verbesserungen via Software-Integration und KI, besonders in Nischen (Zugfunk/Defense). Kritiker verweisen auf Umsatz-Dellen (Katek), Reduktion der Umsatzziele und langsame IR-Kommunikation; Skepsis bleibt gegenüber Bewertung und Wachstum. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine konkrete Prozentangabe in den Beiträgen.
freenet
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 17
Performance 1M: -11,71 %
Performance 1M: -11,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
Im wallstreetONLINE-Forum zu freenet zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment gemischt: Ein Insiderkauf (Beitrag 3) gilt positiv; Brückenfinanzierung/Schuldenlast sowie ARP bleiben kritisch. Positive Impulse sehen einige durch waipu.tv-Profitabilität, Mobilezone-Übernahme und mögliche 1&1-Übernahme. Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht eindeutig beziffert; insgesamt vorsichtig abwartend, Fokus auf Cashflow und Dividendenpolitik.
SAP
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 18
Performance 1M: -7,65 %
Performance 1M: -7,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu SAP gemischt. Letzte 14 Tage: Kurs pendelte seitwärts um 165–170 EUR; kurzfristig bleibt es in dieser Zone. Widerstände liegen bei 176–180 EUR, ein Trendwechsel kommt erst mit einem Ausbruch über 180 EUR inkl. Pullback. Fundamentale Argumente betonen SAPs Burggraben und laufende, teure Anwendungen; andere sehen Bodenbildung durch Sektorkapitulation. Insgesamt neutral bis leicht bullisch, Vorsicht bleibt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte