Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 03.03.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.03.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Banco Santander
Tagesperformance: -8,82 %
Platz 1
Performance 1M: -15,72 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -7,66 %
Platz 2
Performance 1M: +2,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum wird sachlich berichtet: Siemens Energy wird in den Stoxx Europe 50 aufgenommen und ersetzt Diageo; Fast-Entry gilt ab 23. März. Die steigende Marktkapitalisierung führt zu einer Kurs-Relevanz, die Aktie ist seit Jahresbeginn ca. +25% stärker (Börsenwert ca. 132 Mrd €). Umschichtungen bei index-nachbildenden Fonds können Kursimpulse geben. 14-Tage-Verlauf wird nicht explizit mit Prozent genannt; 165 €-Level wird vereinzelt genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -6,51 %
Platz 3
Performance 1M: +0,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das Anleger-Sentiment zu Infineon im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend bullish. Mehrere Beiträge erwarten nachhaltige Kursgewinne durch stärkere Fundamentaldaten, Investitionen, Kapazitätserweiterungen und angekündigte Aktienrückkäufe. Institutionelle Aufstockungen und zunehmendes Interesse von ETFs werden prognostiziert. Insider-Verkauf (Beitrag 1) wird überwiegend neutral bewertet. Die 14-Tage-Kursveränderung ist nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
UniCredit
Tagesperformance: -6,43 %
Platz 4
Performance 1M: -13,16 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -5,97 %
Platz 5
Performance 1M: -6,25 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 6
Performance 1M: -8,62 %
ING Group
Tagesperformance: -5,90 %
Platz 7
Performance 1M: -12,89 %
Bayer
Tagesperformance: -5,74 %
Platz 8
Performance 1M: -15,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige Beiträge sehen heute eine durchaus robuste Kursentwicklung trotz vorheriger Abverkäufe; andere warnen vor schweren Risiken durch MRD-Urteile und hohe Verschuldung. Positive Impulse kommen durch klinische Erfolge (Xofigo), mögliche Übernahme-Szenarien und US-Politik-Rückenwind (Farm Bill/DPA). Insgesamt vorsichtig optimistisch, aber Kursentwicklung der letzten 14 Tage blieb volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -5,74 %
Platz 9
Performance 1M: -12,29 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -5,45 %
Platz 10
Performance 1M: -18,56 %
Siemens
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 11
Performance 1M: -13,93 %
BBVA
Tagesperformance: -5,38 %
Platz 12
Performance 1M: -19,67 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -5,31 %
Platz 13
Performance 1M: +3,35 %
ASML Holding
Tagesperformance: -5,07 %
Platz 14
Performance 1M: -4,05 %
SAFRAN
Tagesperformance: -4,95 %
Platz 15
Performance 1M: +6,27 %
Enel
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 16
Performance 1M: +1,54 %
Allianz
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 17
Performance 1M: -7,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
WallstreetONLINE-Forum signalisierte gemischten Sentiment: Aufwärtstrend-Argumente bestehen, aber jüngste Abwärtsimpulse/Gaps erhöhen Risiko. Fundamentale Basis bleibt stabil: Dividende ca. 4,8% (17,10€), KGV ca. 11, Rückkäufe, operatives Modell intakt. 14 Tage: uneinheitlich; geopolitische/Zinsrisiken wirken.
Inditex
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 18
Performance 1M: -7,40 %
AXA
Tagesperformance: -4,69 %
Platz 19
Performance 1M: -1,49 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 20
Performance 1M: -10,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
wallstreetONLINE-Forum: VW Vz-Sentiment ist gemischt. Beitrag 1 meldet: VW-Aktie steigt, weil Manager Schadenersatz fordern; Gericht sammelt Beweise. Fundamentale Aspekte: Investitionen in Batteriefertigung (Skoda-Hightech-Fabrik) und ID.-Modelle sprechen für Wachstum; Kritik an Vorstand/Staatshilfen/China-Strategie. Everllence-Bids im Hintergrund. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
L'Oreal
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 21
Performance 1M: -5,76 %
Airbus
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 22
Performance 1M: -10,98 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Airbus
Gemischtes Anleger-Sentiment zu Airbus laut wallstreetONLINE: Einige rechnen mit weiterem Abwärtsdruck und nennen 170 als mögliches Zugangslevel; andere sehen Kaufgelegenheiten bei 170. Airbus habe sich zuletzt besser gehalten als der Gesamtmarkt, bleibt aber durch Triebwerksmangel und fundamentale Probleme belastet. Die 14‑Tage-Entwicklung ist schwächer als der Markt; ca. -20% im Monat, aktuell um die 170 stabilisierend.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Airbus eingestellt.
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 23
Performance 1M: -16,65 %
adidas
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 24
Performance 1M: -2,91 %
Ferrari
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 25
Performance 1M: +6,27 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 26
Performance 1M: -26,06 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 27
Performance 1M: +11,23 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 28
Performance 1M: -5,44 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 29
Performance 1M: -16,59 %
SAP
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 30
Performance 1M: -7,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu SAP gemischt. Letzte 14 Tage: Kurs pendelte seitwärts um 165–170 EUR; kurzfristig bleibt es in dieser Zone. Widerstände liegen bei 176–180 EUR, ein Trendwechsel kommt erst mit einem Ausbruch über 180 EUR inkl. Pullback. Fundamentale Argumente betonen SAPs Burggraben und laufende, teure Anwendungen; andere sehen Bodenbildung durch Sektorkapitulation. Insgesamt neutral bis leicht bullisch, Vorsicht bleibt.
