Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 03.03.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.03.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
ABB
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 1
Performance 1M: +0,52 %
Zurich Insurance Group
Tagesperformance: -4,87 %
Platz 2
Performance 1M: -3,82 %
Swiss Life Holding
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 3
Performance 1M: -3,96 %
CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 4
Performance 1M: -6,49 %
UBS Group
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 5
Performance 1M: -18,00 %
Amrize
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 6
Performance 1M: +16,56 %
Sika
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 7
Performance 1M: +1,75 %
Swiss Re
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 8
Performance 1M: +4,29 %
Partners Group Holding
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 9
Performance 1M: -22,14 %
Geberit
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 10
Performance 1M: +4,24 %
Alcon
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 11
Performance 1M: +4,15 %
Novartis
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 12
Performance 1M: +8,58 %
Holcim
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 13
Performance 1M: -17,69 %
Roche Holding
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 14
Performance 1M: +0,93 %
