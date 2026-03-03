Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 03.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.03.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -10,31 %
Platz 1
Performance 1M: +14,62 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: -6,94 %
Platz 2
Performance 1M: -15,36 %
voestalpine
Tagesperformance: -6,91 %
Platz 3
Performance 1M: +5,78 %
Lenzing
Tagesperformance: -6,70 %
Platz 4
Performance 1M: -13,34 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: -5,99 %
Platz 5
Performance 1M: -4,59 %
BAWAG Group
Tagesperformance: -5,60 %
Platz 6
Performance 1M: -13,18 %
Wienerberger
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 7
Performance 1M: -10,68 %
EVN
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 8
Performance 1M: -1,24 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 9
Performance 1M: +6,94 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 10
Performance 1M: -9,23 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 11
Performance 1M: -14,00 %
OMV
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 12
Performance 1M: +10,40 %
STRABAG
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 13
Performance 1M: +1,51 %
PORR
Tagesperformance: -3,01 %
Platz 14
Performance 1M: +6,31 %
Andritz
Tagesperformance: -2,72 %
Platz 15
Performance 1M: -5,08 %
DO & CO
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 16
Performance 1M: -8,54 %
Immofinanz
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 17
Performance 1M: +0,91 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 18
Performance 1M: +0,84 %
