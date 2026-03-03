Besonders beachtet!
Micron Technology Aktie weiter abwärts - 03.03.2026
Am 03.03.2026 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um -5,98 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.
Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.
Micron Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.03.2026
Einen schwachen Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Sie fällt um -5,98 % auf 331,08€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,97 %, geht es heute bei der Micron Technology Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +60,87 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +34,41 % gewonnen.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,30 % geändert.
Micron Technology Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,57 %
|1 Monat
|-10,77 %
|3 Monate
|+60,87 %
|1 Jahr
|+267,34 %
Informationen zur Micron Technology Aktie
Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 368,49 Mrd.EUR € wert.
Börsenstart USA - 03.03. - Dow Jones schwach -2,05 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Micron Sets New Benchmark With the World's First High-Capacity 256GB LPDRAM SOCAMM2 for Data Center Infrastructure
News highlights: 1/3 the power consumption and 1/3 smaller footprint versus standard RDIMMs — enabled by the industry's first monolithic 32Gb LPDDR5X die2.3 times faster time to first token for long-context LLM inference, and 3 times better …
So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology
Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,17 %. Western Digital notiert im Minus, mit -5,84 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -9,58 %.
Micron Technology Aktie jetzt kaufen?
Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.