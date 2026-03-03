Micron Technology Aktie weiter abwärts - 03.03.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Sie fällt um -5,98 % auf 331,08€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,97 %, geht es heute bei der Micron Technology Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Micron Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +60,87 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +34,41 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,30 % geändert.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,57 % 1 Monat -10,77 % 3 Monate +60,87 % 1 Jahr +267,34 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 368,49 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

News highlights: 1/3 the power consumption and 1/3 smaller footprint versus standard RDIMMs — enabled by the industry's first monolithic 32Gb LPDDR5X die2.3 times faster time to first token for long-context LLM inference, and 3 times better …

So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,17 %. Western Digital notiert im Minus, mit -5,84 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -9,58 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.