    dpa-AFX Überblick

    KONJUNKTUR vom 03.03.2026 - 17.00 Uhr

    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 03.03.2026 - 17.00 Uhr
    ROUNDUP 3: Irans Führung weiter im Visier - USA mit neuen Kriegsgründen

    TEHERAN/TEL AVIV/WASHINGTON - Israel hat bei neuen Angriffen auf Teheran wieder den iranischen Machtapparat ins Visier genommen. Seit Beginn der Angriffe an der Seite der USA am Samstag kamen in dem Land nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond fast 800 Menschen ums Leben. Äußerungen von US-Regierungsmitgliedern warfen neue Fragen zur Begründung der Angriffe auf - insbesondere, ob sich die USA von Israel in den Krieg hineinziehen lassen haben, der schon jetzt Folgen für einen großen Teil des Nahen Ostens hat.

    Gaspreis steigt auf Drei-Jahres-Hoch - Katar-Lieferungen bleiben gestoppt

    AMSTERDAM - Der Iran-Krieg hat den Preis für europäisches Erdgas den zweiten Tag in Folge stark nach oben getrieben. Am Dienstag stieg er auf den höchsten Stand seit gut drei Jahren wegen eines fortgesetzten Lieferstopps von Flüssiggas aus dem wichtigen Förderland Katar.

    ROUNDUP/Eurozone: Inflationsrate steigt unerwartet auf 1,9 Prozent

    LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Inflationsrate unerwartet gestiegen. Im Februar legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Januar hatte die Rate noch bei 1,7 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Rate gerechnet. Die Europäischen Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent an. Die EZB hatte zuletzt die Leitzinsen nicht angetastet.

    Vermögen eingefroren: Russlands Zentralbank klagt gegen EU

    BRÜSSEL/MOSKAU - Die russische Zentralbank verklagt die EU wegen der dauerhaften Festsetzung russischen Vermögens. Die EU habe mit dem Schritt gegen ihre eigenen Regularien verstoßen, argumentiert die russische Zentralbank mit Sitz in Moskau in einer Mitteilung. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, man sei von der Rechtmäßigkeit der Maßnahme vollkommen überzeugt.

    ROUNDUP 3: Was der Krieg für Verbraucher und Wirtschaft bedeutet

    MÜNCHEN - Der Iran-Krieg hat auch für die deutschen Verbraucher und die Wirtschaft Folgen. Manche direkt, andere dürften sich erst über die Zeit bemerkbar machen. Und nicht alle sind negativ. Ein Überblick.

    Italien: Inflation steigt deutlich

    ROM - In Italien hat sich die Inflation im Februar deutlich verstärkt. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht um 1,6 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat nach einer ersten Schätzung am Dienstag in Rom mitteilte. Im Januar war die Teuerung mit 1,0 Prozent noch so schwach wie seit Herbst 2024 nicht mehr.

    ROUNDUP: Nur bei jedem zehnten Paar ist die Frau Hauptverdienerin

    WIESBADEN/BERLIN - Nur in wenigen Fällen trägt die Frau in Deutschland einen größeren Teil zum gemeinsamen Einkommen bei als der Mann. Lediglich in jedem zehnten Paarhaushalt (9,9 Prozent) hatte 2025 die Frau ein höheres Nettoeinkommen als ihr Ehe- oder Lebenspartner. Das teilt das Statistische Bundesamt zum Internationalen Frauentag am 8. März anhand von EU-Daten mit.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
