Lufthansa nennt Details zu Maskat-Flug
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa hat Details zum geplanten Evakuierungsflug im Auftrag der Bundesregierung genannt. Demnach soll ein Jet vom Typ Airbus A340-300 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Kinder, Kranke und Schwangere nach Hause bringen. Die Maschine hat in der Konfiguration der Lufthansa 279 Passagiersitze. Außenminister Johann Wadephul hatte den Einsatz zuvor in Berlin angekündigt. Weitere Flüge seien in den kommenden Tagen geplant.
Die Lufthansa kündigte zudem für ihre gesamte Gruppe an, den Luftraum der Vereinigten Arabischen Emirate bis einschließlich Freitag nicht zu nutzen. Das ist eine Verlängerung um zwei Tage gegenüber den bisherigen Ankündigungen.
Ebenfalls bis einschließlich Freitag (6. März) wurden sämtliche Flüge von und nach Larnaka auf Zypern ausgesetzt. Die Airlines der Gruppe sollen auch den Luftraum des EU-Landes nicht nutzen.
Unverändert müssen die Gesellschaften bis einschließlich Sonntag die Lufträume von Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Qatar, Kuwait, Bahrain, Dammam und Iran meiden. Flüge nach Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil, Dammam und Teheran sind bis dahin ausgesetzt./ceb/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 174,4 auf Tradegate (03. März 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -10,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,88 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -15,15 %/-3,03 % bedeutet.
😅 Wie lächerlich, jetzt machen die Gierhälse den Moralischen.. Widerlich..
Lufthansa-Piloten verzichten wegen "weltpolitischer Lage" auf Streik
https://www.airliners.de/lufthansa-piloten-verzichten-weltpolitischer-lage-streik/86157
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.