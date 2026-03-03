Lufthansa nennt Details zu Maskat-Flug

Ebenfalls bis einschließlich Freitag (6. März) wurden sämtliche Flüge von und nach Larnaka auf Zypern ausgesetzt. Die Airlines der Gruppe sollen auch den Luftraum des EU-Landes nicht nutzen.

Unverändert müssen die Gesellschaften bis einschließlich Sonntag die Lufträume von Israel, Libanon, Jordanien, Irak, Qatar, Kuwait, Bahrain, Dammam und Iran meiden. Flüge nach Tel Aviv, Beirut, Amman, Erbil, Dammam und Teheran sind bis dahin ausgesetzt./ceb/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 174,4 auf Tradegate (03. März 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -10,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,88 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -15,15 %/-3,03 % bedeutet.