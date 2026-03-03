Henkell übernimmt Freixenet komplett

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der spanische Cava-Hersteller Freixenet ist vollständig von seinem Mutterunternehmen Henkell-Freixenet übernommen worden. Die frühere Inhaberfamilie Ferrer und José Luis Bonet haben ihre verbleibenden Anteile verkauft, wie das Unternehmen in Wiesbaden mitteilte. Finanzielle Details des Deals wurden nicht genannt.

Henkell hatte bereits im Jahr 2018 mit Zustimmung der EU die Mehrheit (50,67 Prozent) beim spanischen Konkurrenten übernommen. Das in Henkell-Freixenet umbenannte Unternehmen sieht sich selbst als globaler Schaumwein-Marktführer und gehört der Geschwister Oetker Beteiligungen KG./ceb/DP/jha



