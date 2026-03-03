Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 03.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.114,74USD pro Feinunze und notiert damit -3,82 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 83,13USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -7,09 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 83,57USD und verzeichnet ein Plus von +7,37 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 76,76USD und verzeichnet ein Plus von +7,98 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.668,00 USD -5,98 % Platin 2.084,00 USD -9,74 % Kupfer London Rolling 12.840,83 USD -2,03 % Aluminium 3.251,08 PKT +2,03 % Erdgas 3,138 USD +5,20 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -9,74 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 03.03.26, 17:29 Uhr.