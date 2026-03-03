JEFFERIES stuft Schaeffler auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler nach Zahlen von 12,60 auf 10,45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fortschritte 2025 würden durch den schwachen Ausblick auf 2026 überschattet, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag in einer im Tagesverlauf überarbeiteten Einschätzung. Das schwierige Umfeld für die Autozulieferer halte an. Nach der jüngst guten Entwicklung sei die negative Reaktion der Aktie keine Überraschung. Schaeffler biete aber weiterhin eine der attraktivsten Wetten auf eine Ergebniserholung in den kommenden Jahren, weshalb sie nun eine gute Einstiegsgelegenheit sehe./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,73 % und einem Kurs von 7,85EUR auf Tradegate (03. März 2026, 17:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vanessa Jeffriess

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,45

Kursziel alt: 12,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



