    Termine am 4. März 2026

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. März 2026

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen
    07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
    07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)
    07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen
    07:30 DEU: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26 18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen
    22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen

    DEU: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis
    DEU: ISS Stoxx, Überprüfung der Indizes der Dax-Familie. Etwaige Änderungen treten am Montag, 23. März, in Kraft.

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26
    06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26
    09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26
    09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26
    11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26
    11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26
    10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 2/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26
    20:00 USA: Fed, Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing

    CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten

    DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München

    DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

    ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
