Goldpreis gerät stark unter Druck - Zinssorgen wachsen
LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Dienstag stark unter Druck geraten. Auch der Preis für Silber gab deutlich nach. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold kostete zuletzt 5.096 US-Dollar. Das waren 225 Dollar oder vier Prozent weniger als am Vortag. Der Silberpreis sank um rund sieben Prozent auf 83,05 Dollar.
Die Edelmetallpreise hatten zum Wochenstart zunächst mit deutlichen Kursaufschlägen auf den Beginn des Iran-Kriegs am Wochenende reagiert. Schließlich gilt insbesondere Gold als sicherer Hafen. Doch schon im Tagesverlauf am Montag gaben Gold und Silber die Gewinne wieder ab.
Gestiegene Inflationsgefahren im Zuge höherer Öl- und Gaspreise belasten zunehmend die Edelmetallpreise. Die Möglichkeit speziell der US-Notenbank die Geldpolitik zu lockern, könnte so eingeschränkt werden. Höhere Zinsen belasten tendenziell Edelmetalle, da sie keine Zinsen abwerfen. Der Goldpreis hat sich so von seinem Rekordhoch von fast 5.600 Dollar Ende Januar entfernt.
Am Wochenende griffen Israel und die USA den Iran an und töteten dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels, ein. Die Kampfhandlungen gingen am Dienstag unvermindert weiter. Israel nahm bei Angriffen auf Teheran erneut den iranischen Machtapparat ins Visier./jsl/jha/
Witzig!
Die Comex-Börse hilft den in der Falle sitzenden Leerverkäufern. Die CME Globex-Plattform war von einer plötzlichen technischen Störung betroffen, die den Handel mit Metall- und Erdgas-Futures und -Optionen für rund 40 Minuten (von etwa 12:11 Uhr bis 12:50 Uhr Central Time) unterbrach. Während dieser Unterbrechung stornierte die CME umgehend alle Tagesaufträge. +1
"Der Bereich um 91 USD hat sich zuletzt mehrfach als Widerstand erwiesen. Man hat klar gesehen, dass der Kurs dort immer wieder auf Angebot trifft und keinen sauberen Durchbruch schafft."
Aus den Februarkontrakten sind immer noch 4000 zur Lieferung bis einschließlich morgen anstehend und nicht erfüllt.
Die Anzahl der offenen Märzkontrakte ist wohl immer noch erheblich höher als die lieferbaren Vorräte.
Es kommen keine neuen Lieferungen von physischem Silber seit Tagen mehr an die CRIMEX. D.h. die Läger entleeren sich immer weiter.