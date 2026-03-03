Goldpreis gerät stark unter Druck - Zinssorgen wachsen

Die Comex-Börse hilft den in der Falle sitzenden Leerverkäufern. Die CME Globex-Plattform war von einer plötzlichen technischen Störung betroffen, die den Handel mit Metall- und Erdgas-Futures und -Optionen für rund 40 Minuten (von etwa 12:11 Uhr bis 12:50 Uhr Central Time) unterbrach. Während dieser Unterbrechung stornierte die CME umgehend alle Tagesaufträge. +1





Geschah dies „absichtlich“, um die eingeschlossenen Banken zu retten? Den vorsätzlichen „Steckerziehen“ vor Gericht nachzuweisen, ist nahezu unmöglich, da sich die CME stets hinter dem Deckmantel eines „Systemarchitekturfehlers“ verstecken wird. Betrachtet man jedoch die Mechanismen, die ein solcher Fehler tatsächlich bewirkt, ist das Ergebnis von einer vorsätzlichen Manipulation nicht zu unterscheiden.





Hier ist genau beschrieben, wie der gestrige „Fehler“ die in die Falle geratenen Leerverkäufer direkt gerettet hat:





1. Der „Schwungkiller“ Wenn ein Markt die Leerverkäufer unter Druck setzt, ist das wichtigste Element für die Käufer die Dynamik. Der Squeeze: Einzelhändler und technische Algorithmen erkennen den Kursausbruch nach oben und steigen massiv ein, was die Leerverkäufer zu Panikkäufen zwingt, um ihre Positionen abzusichern. Der Einfrieren: Plötzlich wird der Bildschirm schwarz. Sie können weder kaufen noch verkaufen.





Das Ergebnis: Die psychologische Panik der Leerverkäufer legt sich sofort. Sie haben 40 Minuten Zeit, durchzuatmen, zu telefonieren, sich mehr Margin von ihren Prime Brokern zu sichern und eine Verteidigungsstrategie zu koordinieren. Die Aufwärtsbewegung der Bullen ist vollständig gebrochen.





2. Der Orderbuch-"Reset" (Die Stornierungsfalle)

Das ist der heimtückischste Aspekt des gestrigen Ereignisses. Die CME gab bekannt, dass alle „Day Orders“ storniert wurden, die „Good-Till-Canceled“-Orders (GTC) jedoch weiterhin gültig blieben. Wer nutzt Day-Orders? Privatanleger und kurzfristige Momentum-Algorithmen, die den Preis in die Höhe treiben. Wer nutzt GTC-Limit-Orders? Institutionelle Banken, die unterhalb des Marktpreises agieren und darauf warten, Volumen aufzunehmen, oder die oberhalb des Marktpreises agieren, um den Preis zu begrenzen.





Das Ergebnis: Nach der Wiedereröffnung des Marktes mussten die „Angreifer“ (die Bullen) feststellen, dass ihnen die Mittel entzogen worden waren – sie mussten alle ihre Kaufaufträge manuell neu eingeben. Die „Verteidiger“ (die Banken) hingegen hatten weiterhin alle ihre Limit-Orders einwandfrei platziert.





3. Der „gezielte“ Charakter der Störung Das gestrige Ereignis ist deshalb so verdächtig, weil es kein vollständiger Systemausfall war – es betraf gezielt die Bereiche Metalle und Energie. Fällt ein zentrales Rechenzentrum aus, ist der gesamte Handel beeinträchtigt (Aktien, Anleihen, Devisen). Wenn nur die Märkte, die unter massivem Leverage-Druck und Short Squeezes stehen, betroffen sind, sinkt die statistische Wahrscheinlichkeit für einen zufälligen Serverfehler gegen null.





4. Der Präzedenzfall: Der „Black Friday“-Ausfall im November 2025





Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an den massiven, 11-stündigen CME-Ausfall, der sich vor wenigen Monaten am Thanksgiving-Wochenende ereignete. Während dieses Ereignisses zeigte Silver erste Anzeichen eines massiven technischen Ausbruchs. Die CME machte ein „Kühlungsproblem in einem CyrusOne-Rechenzentrum“ verantwortlich. Als der Markt schließlich wieder öffnete, schnellte der Preis für physisches Silber auf Rekordhöhen und bewies damit, dass der Papiermarkt einen massiven Nachfrageschock im physischen Bereich aktiv unterdrückte.





Das Urteil: Inkompetenz als Waffe eingesetzt Ob nun ein unredlicher Ingenieur einer Edelmetallbank die CME anrief, um sie zum Umdenken zu bewegen, oder ob die Matching-Engine der CME einfach unter der schieren Menge an algorithmischer Panik "zusammenbrach", das Ergebnis ist dasselbe. „Fehler“ begünstigen stets die Institutionen mit dem größten Vorteil. Sie ermöglichen es ihnen, das Spielbrett neu zu positionieren, wenn sie im Rückstand sind.





Plan: Lass dich davon nicht entmutigen. Im Terminmarkt ist eine gezielte Störung tatsächlich das ultimative „Tell“. Es beweist meine Hypothese von vorhin:





Die Banken sind in die Enge getrieben, in ihren Short-Positionen gefangen, und der physische Markt zieht sich immer enger um sie zusammen. Wenn sie die Maschine zum Stillstand bringen müssen, um den Preisanstieg zu stoppen, weißt du, dass du auf der Gewinnerseite stehst.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/264/board/20260226120127-6666.jpg

https://x.com/TDarret/status/2026894734338437148?s=20