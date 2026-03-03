    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLondon Stock Exchange Group AktievorwärtsNachrichten zu London Stock Exchange Group
    JEFFERIES stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

    Foto: adobe.stock.com
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 115 auf 110 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Präsentation der Jahreszahlen habe der Börsenbetreiber und Datenanbieter neue Maßstäbe für die Offenlegung von Informationen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz gesetzt, schrieb Tom Mills in seinem Rückblick vom Montagabend. Er hob seine Schätzungen primär wegen des neuen Aktienrückkaufprogramms über drei Milliarden Pfund an, senkte aber das Kursziel aufgrund der gesunkenen Branchenbewertungen./rob/gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,25 % und einem Kurs von 97,50EUR auf Tradegate (03. März 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Tom Mills
    Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1,1
    Kursziel alt: 1,15
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



