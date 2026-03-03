    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa

    Nahost

    Europäische Staaten starten erste Evakuierungsflüge

    Nahost - Europäische Staaten starten erste Evakuierungsflüge
    Foto: Boris Roessler - dpa

    MADRID (dpa-AFX) - Mehrere Länder bringen nach der Eskalation im Nahen Osten die ersten Evakuierungsflüge für ihre Staatsbürger auf den Weg. 175 Spanier seien von Abu Dhabi aus mit einer Linienmaschine gestartet und auf dem Weg nach Madrid, teilte Außenminister José Manuel Albares mit. Auslöser der Rückholaktionen sind die seit Samstag laufenden Bombardierungen des Iran durch die USA und Israel sowie die Gegenschläge Teherans.

    Nach Schätzungen der Behörden in Madrid halten sich derzeit rund 30.000 Spanier in der Konfliktregion auf. Weitere Flüge seien geplant, um die Ausreise vor allem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu beschleunigen, sagte Albares. Dort lebten etwa 13.000 Spanier. Als "schwierigste Situation" bezeichnete er den Iran, wo sich noch etwas mehr als 150 spanische Staatsbürger aufhielten.

    Auch Polen und Großbritannien reagieren

    Die britische Regierung organisiert ebenfalls einen Charterflug, der in den kommenden Tagen von Maskat im Oman aus starten soll, wie Außenministerin Yvette Cooper im Parlament ankündigte. 130.000 Briten im Nahen Osten registrierten sich Cooper zufolge bis Dienstagmorgen bereits beim Außenministerium.

    Polens Regierungschef Donald Tusk sagte, auch sein Land bereite eine Evakuierungsaktion für die polnischen Staatsbürger in der Region vor. Er habe Anweisungen gegeben, dass auf Flüge mit den Regierungsflugzeugen verzichtet werde, damit die Maschinen bereit seien, wenn sich die Möglichkeit biete, erklärte Tusk. Nach seinen Angaben befinden sich rund 14.000 Polen in den Vereinigten Arabischen Emiraten./er/DP/stw

    Deutsche Lufthansa

    -4,91 %
    -10,52 %
    -7,69 %
    -0,80 %
    +22,48 %
    -16,99 %
    -9,21 %
    -16,60 %
    +80,96 %
    ISIN:DE0008232125WKN:823212

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,36 % und einem Kurs von 8,298 auf Tradegate (03. März 2026, 17:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -10,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,88 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -15,15 %/-3,03 % bedeutet.




