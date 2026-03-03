    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Netanjahu droht Hisbollah mit Intensivierung der Angriffe

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat der libanesischen Hisbollah-Miliz mit einer weiteren Verschärfung der Angriffe gedroht. "Die Hisbollah hat einen sehr schweren Fehler begangen, als sie uns angegriffen hat", sagte Netanjahu bei einem Besuch eines Luftwaffenstützpunktes. Israel habe bereits mit großer Kraft reagiert, "und wir werden mit noch größerer zusätzlicher Kraft reagieren".

    Die Hisbollah hatte in der Nacht zum Montag als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Daraufhin begann das israelische Militär zahlreiche Ziele im Libanon anzugreifen, vor allem im Süden des Landes und in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut. Diese Gebiete gehören zum Einflussgebiet der Hisbollah.

    Netanjahu erklärte, sowohl die libanesische Regierung als auch das libanesische Volk müssten verstehen, dass die Hisbollah sie in einen Krieg hineinziehe, der nicht der ihre sei. Neben seiner an die proiranische Miliz gerichteten Drohung kündigte der Regierungschef an, Israel werde auch den Iran weiter "mit großer Kraft" angreifen. "Unsere Piloten sind am Himmel über dem Iran und Teheran", sagte der Regierungschef vor Soldaten auf dem Stützpunkt der Luftwaffe./rme/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
