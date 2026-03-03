    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWorkday (A) AktievorwärtsNachrichten zu Workday (A)

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Workday (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 03.03.2026

    Am 03.03.2026 ist die Workday (A) Aktie, bisher, um +6,15 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Workday (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Workday (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 03.03.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Workday ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen für Finanz- und Personalmanagement, bekannt für seine benutzerfreundlichen Anwendungen. Hauptkonkurrenten sind SAP, Oracle und ADP. Workday überzeugt durch kontinuierliche Updates und starke Kundenbindung.

    Workday (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Workday (A) Aktie. Sie steigt um +6,15 % auf 120,91. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Workday (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,60 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 120,91. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    23.008,42€
    Basispreis
    14,10
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.397,38€
    Basispreis
    15,84
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Workday (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -36,70 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Workday (A) um -36,50 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,27 % geändert.

    Workday (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,17 %
    1 Monat -21,96 %
    3 Monate -36,70 %
    1 Jahr -54,14 %

    Informationen zur Workday (A) Aktie

    Es gibt 213 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,70 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 03.03. - Dow Jones schwach -2,05 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Workday (A)

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,26 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,49 %. SAP notiert im Minus, mit -1,04 %. ServiceNow legt um +3,89 % zu

    Workday (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Workday (A)

    +4,90 %
    +5,52 %
    -20,15 %
    -35,43 %
    -54,25 %
    -33,61 %
    -43,62 %
    +75,06 %
    +201,28 %
    ISIN:US98138H1014WKN:A1J39P



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Workday (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 03.03.2026 Am 03.03.2026 ist die Workday (A) Aktie, bisher, um +6,15 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Workday (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     