Workday (A) Aktie mit starker Tagesperformance - 03.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Workday (A) Aktie. Sie steigt um +6,15 % auf 120,91€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Workday (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,60 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 120,91€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Workday ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen für Finanz- und Personalmanagement, bekannt für seine benutzerfreundlichen Anwendungen. Hauptkonkurrenten sind SAP, Oracle und ADP. Workday überzeugt durch kontinuierliche Updates und starke Kundenbindung.

Der heutige Anstieg bei Workday (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -36,70 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Workday (A) um -36,50 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,27 % geändert.

Workday (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,17 % 1 Monat -21,96 % 3 Monate -36,70 % 1 Jahr -54,14 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Es gibt 213 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,70 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Workday (A)

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,26 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,49 %. SAP notiert im Minus, mit -1,04 %. ServiceNow legt um +3,89 % zu

Workday (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.