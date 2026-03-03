    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump lobt Merz

    'Er macht seine Arbeit sehr gut'

    Trump lobt Merz - 'Er macht seine Arbeit sehr gut'
    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei dessen Besuch im Weißen Haus gelobt. "Er macht seine Arbeit sehr gut", sagte Trump beim zweiten bilateralen Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Oval Office seit dessen Amtsantritt. Merz sei ein "sehr, sehr erfolgreicher Mann" und sei zu einem "Freund" von ihm geworden, betonte Trump. Die USA und Deutschland kämen sehr gut miteinander klar.

    Merz' Antrittsbesuch im vergangenen Juni in der US-Hauptstadt Washington war ausgesprochen harmonisch verlaufen. Im August vergangenen Jahres war er außerdem bei einem Ukraine-Gipfel dort./fsp/DP/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
