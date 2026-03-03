ARD-Chef Hager
Medien vor Disruption
BERLIN (dpa-AFX) - Der ARD-Vorsitzende Florian Hager sieht die Massenmedien in ihrer traditionellen Form weitgehend am Ende und plädiert für radikale Veränderungen. Man stehe nicht vor einer Transformation, sondern eher vor einer Disruption, sagte der Intendant des Hessischen Rundfunks bei einer Veranstaltung der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Für mich bedeutet das absolut nicht das Ende von Journalismus, sondern wahrscheinlich einer Ära, in der wenige Medien die gesamte öffentliche Meinung kontrolliert haben."
Das Massenpublikum werde immer mehr zur Community, Inhalte würden personalisiert, Journalisten zu Kuratoren in Begleitung des Meinungsbildungsprozesses, sagte Hager. Die "Plattformisierung" habe das Vermittlungsmonopol der Medien gebrochen und diese in eine Zulieferrolle gedrängt. Mit der Künstlichen Intelligenz (KI) beginne nun eine völlig neue Phase. "Die KI wird alles verändern", sagte der ARD-Chef. Aber neben der Technologie wandelten sich auch die Inhalte.
"Google wird es nicht leisten können"
Hager nannte die aus seiner Sicht wichtigen Punkte für Veränderungen: Das in Nischen segmentierte Publikum habe neue Ansprüche - es erwarte von den Medien, dass sich alle Menschen gesehen fühlten. Jedes Thema brauche also nicht nur zwei, sondern mehrere Blickwinkel. Um Vertrauen zu gewinnen, müssten Medien erklären, wie sie arbeiteten, sagte Hager. Zudem dürfe man Fehler nicht wegwischen oder kleinreden, sonst werde Vertrauen beschädigt.
Auf technischer Ebene gehe es nicht mehr um Digitalisierung, sondern eben um die KI, die völlig neue Herausforderungen stelle, fügte Hager hinzu. Dabei bleibe es jedoch extrem wichtig, das Thema Demokratie und den Journalismus als vierte Gewalt nicht zu vergessen. "Ich glaube, Google wird es eben nicht leisten können", sagte er.
"Bollwerk für die Verfassung"
Wichtig sei deshalb, dass deutsche und europäische Medien zusammen eine starke Position gegenüber den Tech-Konzernen und der Politik aufbauten und dafür enger kooperierten, fügte Hager hinzu. "Als Qualitätsmedien bilden Verlagshäuser, private Sender und die öffentlich-rechtlichen Anstalten ein Bollwerk für unsere demokratische Verfassung", sagte der Intendant./vsr/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,86 % und einem Kurs von 35,70 auf Tradegate (03. März 2026, 18:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +6,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,57 Bil..
Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 617,78USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 550,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +58,82 %/+94,92 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Microsoft - 870747 - US5949181045
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Microsoft. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.
Ich glaube, das grundsätzliche Problem der Softwarefirmen ist, dass meist ein Abo-Modell pro Arbeitsplatz pro Jahr abgerechnet wird. Das ist bei Microsoft so, auch bei vielen anderen. Wenn jetzt durch den Einsatz von KI Büroarbeitsplätze wegfallen, dann sinken logischerweise auch die Einnahmen der Softwareanbieter. Grundsätzlich kann Microsoft das auch passieren.
- Productivity & Business Processes: 27,59 %
- Intelligent Cloud: 42,95 %
- More Personal Computing: 19,40 %
Also der Umsatz, der auf die klassische Büro-Software (Productivity & Business Processes) entfällt, beträgt bei Microsoft nur etwas mehr als ein Viertel. Das weitaus größere Geschäft ist Intelligent Cloud, durch die der Einsatz von KI erst überhaupt möglich wird und somit ein klarer Gewinner ist, wenn KI in großem Stil eingeführt wird. Weiterhin wäre es auch möglich, dass Microsoft mehr Geld verlangen kann, wenn die Office-Software mit wirklicher guter KI ausgestattet wird, so dass der Wegfall einiger Arbeitsplätze durch höhere Lizenzeinnahmen pro Arbeitsplatz wieder ausgeglichen wird.
Das ist zwar ein wunderschön formatierter Text, leider voller Fehler.