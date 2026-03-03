DZ BANK stuft BEIERSDORF AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Beiersdorf nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 125 auf 93 Euro gesenkt. Thomas Maul begründete die Abstufung am Dienstag mit den zu hohen Unsicherheiten über das Erholungspotenzial der Marke Nivea. Im Schlussquartal habe der Konsumgüterkonzern enttäuscht, zudem sei der Ausblick schwach ausgefallen./rob/la/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,64 % und einem Kurs von 84,20EUR auf Tradegate (03. März 2026, 18:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



