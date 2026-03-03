Leichte Kursverluste - Zinssorgen im Zuge des Iran-Kriegs belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat auch am Dienstag die Kurse von US-Staatsanleihen belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen zog im Gegenzug leicht auf 4,06 Prozent an.

Der Krieg im Nahen Osten geht unvermindert weiter. Israel nahm bei Angriffen auf Teheran erneut den iranischen Machtapparat ins Visier.