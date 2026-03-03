    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Leichte Kursverluste - Zinssorgen im Zuge des Iran-Kriegs belasten

    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat auch am Dienstag die Kurse von US-Staatsanleihen belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 113,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen zog im Gegenzug leicht auf 4,06 Prozent an.

    Der Krieg im Nahen Osten geht unvermindert weiter. Israel nahm bei Angriffen auf Teheran erneut den iranischen Machtapparat ins Visier.

    Die Anleihen erholten sich von anfänglich noch deutlicheren Kursverlusten. Inflationssorgen werden vor allem durch die deutlich gestiegenen Rohöl- und Gaspreise geschürt. Sollte sich der Krieg länger hinziehen, dann könnte sich dies auch auf die Inflation auswirken und die Möglichkeiten der US-Notenbank Fed einschränken, die Leitzinsen zu senken.

    Die deutlichen Kursverluste an den Aktienmärkten stützten die Anleihen nicht. Offenbar werden die Anleihen nicht als sicherere Alternative zu Aktien gesucht. Allerdings waren die Kursverluste in den USA nicht so deutlich wie in Europa./jsl/jha/






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
