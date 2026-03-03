    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Auch US-Botschaft im Libanon schließt

    Auch US-Botschaft im Libanon schließt
    BEIRUT (dpa-AFX) - Nach Schließungen der US-Vertretungen in Saudi-Arabien und Kuwait wird auch der Betrieb an der US-Botschaft im Libanon vorerst eingestellt. Grund seien Spannungen in der Region, teilte die Botschaft mit. Ein Termin für die Wiederöffnung wurde nicht genannt.

    Im Zuge des Kriegs mit dem Iran ist auch der Konflikt zwischen der libanesischen Hisbollah-Miliz und Israel neu eskaliert. Israel verstärkte seine Luftangriffe in dem Nachbarland im Raum Beirut und im Süden, die Hisbollah reklamierte in den vergangenen Tagen etwa ein halbes Dutzend Angriffe in Israel für sich. Im Libanon wurden nach offiziellen Angaben seit Montag mindestens 40 Menschen getötet und rund 250 weitere verletzt.

    Die US-Botschaften in Saudi-Arabien und Kuwait waren nach Angriffen zuvor ebenfalls geschlossen worden. Angesichts des Kriegs der USA und Israels mit dem Iran rief das US-Außenministerium Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten dazu auf, diese sofort zu verlassen, darunter die Golfstaaten, Ägypten und Jordanien./jot/DP/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
