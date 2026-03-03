    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump über Rutte

    'Ich finde ihn fantastisch'

    Trump über Rutte - 'Ich finde ihn fantastisch'
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte in höchsten Tönen gelobt. "Ich finde ihn fantastisch", sagte Trump bei einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Oval Office über den Niederländer. Mit Blick auf europäische Länder unterschied er zudem zwischen solchen, die "hilfreich" gewesen seien, und solchen, auf die das nicht zutreffe. Deutschland hob Trump dabei als positives Beispiel hervor.

    Die geplante Erhöhung von Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten verbuchte er erneut als seinen Verdienst. Beim Nato-Gipfeltreffen Ende Juni vergangenen Jahres wurde unter dem Eindruck von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem Druck Trumps vereinbart, künftig mindestens einen Betrag in Höhe von 3,5 Prozent des nationalen BIP in Verteidigung zu investieren. Hinzukommen sollen dann noch einmal 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Ausgaben - beispielsweise für Infrastruktur. Insgesamt soll so spätestens ab 2035 jährlich eine Quote von fünf Prozent erreicht werden. Zuvor lag das Ziel bei zwei Prozent.

    Trump hatte die Nato-Partner lange zu einer drastischen Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben gedrängt. Er drohte mit einer Reduzierung des US-Beistandes, sollten die Verbündeten dafür nicht fünf Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes aufwenden./fsp/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
