DZ Bank senkt Beiersdorf auf 'Halten' - Fairer Wert 93 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,56 % und einem Kurs von 84,28 auf Tradegate (03. März 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -22,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 20,67 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 123,00EUR was eine Bandbreite von +5,86 %/+44,67 % bedeutet.