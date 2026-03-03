ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt Beiersdorf auf 'Halten' - Fairer Wert 93 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Beiersdorf nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 125 auf 93 Euro gesenkt. Thomas Maul begründete die Abstufung am Dienstag mit den zu hohen Unsicherheiten über das Erholungspotenzial der Marke Nivea. Im Schlussquartal habe der Konsumgüterkonzern enttäuscht, zudem sei der Ausblick schwach ausgefallen./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,56 % und einem Kurs von 84,28 auf Tradegate (03. März 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -22,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 20,67 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 123,00EUR was eine Bandbreite von +5,86 %/+44,67 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
