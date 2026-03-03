    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX verliert deutlich - Iran-Krieg im Fokus

    Aktien Wien Schluss - ATX verliert deutlich - Iran-Krieg im Fokus
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit herben Verlusten geschlossen. Die Ängste vor einer Eskalation des Iran-Konflikts und den wirtschaftlichen Folgen zogen die Börsen europaweit nach unten. Der österreichische Aktienindex ATX beendete den Tag mit einem Minus von 3,55 Prozent und 5.433,81 Punkten. Andere Börsenindizes in Europa verloren ähnlich stark.

    An den Börsen geht wegen des amerikanisch-israelischen Kriegs gegen den Iran weiter die Sorge vor einer Energiekrise um. "Der Fokus der Kapitalmärkte liegt aktuell auf dem Risiko einer Eskalation sowie der sicheren Versorgung mit Energie, insbesondere durch die Straße von Hormuz", fasste Ann-Katrin Petersen, Leiterin Kapitalmarktstrategie beim Vermögensverwalter Blackrock, die Sorgen der Marktteilnehmer zusammen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu OMV AG!
    Short
    61,25€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    53,47€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 13,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die damit steigenden Öl- und Erdgaspreise nähren zudem Konjunktur- und Inflationsängste. "Entscheidend für die Marktstimmung ist, wie sehr sich der Konflikt ausweitet, wie lange er dauert, wie die übrigen Großmächte auf den Angriff reagieren und wie stark die Energiepreise steigen", kommentierte Chris Iggo von BNP Paribas Asset Management.

    In Wien schlossen am Dienstag alle im ATX gelisteten Aktien im Minus. Am stärksten nach unten ging es mit AT&S; die Titel des Leiterplattenherstellers büßten 9,1 Prozent ein. Unter den größeren Verlierern fanden sich auch die Aktien des Stahlkonzerns Voestalpine und des Faserherstellers Lenzing mit Abschlägen von 7,6 und 6,8 Prozent.

    Titel des Versicherers Uniqa büßten 5,1 Prozent ein. Versicherer zählten am Dienstag europaweit zu den größeren Verlierern. Hier belasteten neben der Gesamtmarktlage die Kursverluste von Zurich . Der Schweizer Versicherungskonzern hatte mit einer Kapitalerhöhung Milliarden für die Finanzierung der geplanten Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley eingenommen. Die Zurich-Aktie verlor in Folge 6,8 Prozent.

    Verhältnismäßig gut schlugen sich angesichts steigender Öl- und Gaspreise die Aktien der OMV und gaben um 1,5 Prozent nach. Am Dienstagnachmittag lag der Preis für die Referenz-Ölsorte Brent am Terminmarkt bei 84,37 US-Dollar. Das waren gut 8 Prozent mehr als am Vortag und über 11 Dollar mehr als zu Beginn des Iran-Kriegs.

    Die Aktien der Erste Group verloren in dem schwachen Marktumfeld trotz mehrerer positiver Analystenkommentare 3,1 Prozent auf 95,95 Euro. Die Analysten von Barclays hatten ihr Kursziel für die Erste-Aktien von 118,0 auf 119,0 Euro erhöht und ihre Anlageempfehlung "overweight" in Reaktion auf die jüngsten Geschäftszahlen bestätigt. Die Experten der Baader Bank erhöhten ihre Gewinnprognosen für die Erste Group, beließen ihre Empfehlung aber bei "Reduce".

    Abseits des ATX verloren die Aktien von Palfinger nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen 3,7 Prozent. Der Salzburger Kranhersteller konnte im Vorjahr trotz US-Zollstreit und geopolitischen Spannungen Umsatz und Gewinn stabil halten./mik/spa/APA/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie

    Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,24 % und einem Kurs von 95,65 auf Tradegate (03. März 2026, 18:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um -0,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 18,59 Mrd..

    OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7500 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX verliert deutlich - Iran-Krieg im Fokus Die Wiener Börse hat am Dienstag mit herben Verlusten geschlossen. Die Ängste vor einer Eskalation des Iran-Konflikts und den wirtschaftlichen Folgen zogen die Börsen europaweit nach unten. Der österreichische Aktienindex ATX beendete den Tag mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     