    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Nato-Verteidigungsausgaben

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merz appelliert an Spanien

    Nato-Verteidigungsausgaben - Merz appelliert an Spanien
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Spanien zu mehr Verteidigungsausgaben aufgefordert. Merz sagte bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington, man versuche, Spanien davon zu überzeugen, die in der Nato vereinbarten Vorgaben für Verteidigungsausgaben einzuhalten. Spanien sei das einzige Land, das dies nicht akzeptieren wolle.

    "Wir versuchen, sie davon zu überzeugen, dass dies Teil unserer gemeinsamen Sicherheit ist und dass wir uns alle an diese Zahlen halten müssen", sagte Merz. Es gehe um 3,5 Prozent für das Militär und weitere 1,5 Prozent für die militärische Infrastruktur. Spanien müsse sich daran halten.

    Trump nannte Spanien sehr unkooperativ. Spanien weigert sich, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben so wie die anderen Nato-Mitglieder auf fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts zuzusagen.

    Im vergangenen Sommer hatte sich die Nato verpflichtet, die Verteidigungsausgaben anzuheben. Die Alliierten legten sich auf das neue Ziel fest, spätestens ab 2035 jährlich fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und Sicherheit zu investieren - so viel wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr.

    Trump hatte beim Treffen mit Merz zuvor bereits scharfe Kritik an Spanien geäußert - Spanien weigert sich, militärische Stützpunkte für Angriffe gegen den Iran zur Verfügung zu stellen./hoe/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Nato-Verteidigungsausgaben Merz appelliert an Spanien Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Spanien zu mehr Verteidigungsausgaben aufgefordert. Merz sagte bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington, man versuche, Spanien davon zu überzeugen, die in der Nato …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     