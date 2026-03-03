    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZurich Insurance Group AktievorwärtsNachrichten zu Zurich Insurance Group
    JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Er werte sein jüngstes Treffen mit dem Versicherer und dessen Branchenkollegen Beazley positiv, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Wie von ihm erhofft hätten beide Unternehmen die Bindung der Mitarbeiter von Beazley mit Blick auf die geplante Übernahme durch Zurich in den Mittelpunkt gestellt./rob/gl/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 597,8EUR auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 18:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philip Kett
    Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 520
    Kursziel alt: 520
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 520,00CHF, was einem Rückgang von -3,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
