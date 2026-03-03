JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Er werte sein jüngstes Treffen mit dem Versicherer und dessen Branchenkollegen Beazley positiv, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Wie von ihm erhofft hätten beide Unternehmen die Bindung der Mitarbeiter von Beazley mit Blick auf die geplante Übernahme durch Zurich in den Mittelpunkt gestellt./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 597,8EUR auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 18:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 520

Kursziel alt: 520

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 520,00 CHF , was einem Rückgang von -3,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer