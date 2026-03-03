JEFFERIES stuft Zurich Insurance Group auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Er werte sein jüngstes Treffen mit dem Versicherer und dessen Branchenkollegen Beazley positiv, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Wie von ihm erhofft hätten beide Unternehmen die Bindung der Mitarbeiter von Beazley mit Blick auf die geplante Übernahme durch Zurich in den Mittelpunkt gestellt./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,25 % und einem Kurs von 597,8EUR auf Lang & Schwarz (03. März 2026, 18:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: Zurich Insurance Group
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 520
Kursziel alt: 520
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
