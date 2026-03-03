Huawei veröffentlicht den Bericht „Fully Connected Industrial Networks" mit dem Ziel, die Modernisierung der Architektur intelligenter Fabriken voranzutreiben

In seiner Rede erklärte Liu Chao, Vizepräsident von Huawei und CEO der Business Unit Manufacturing & Large Enterprises von Huawei, dass Huawei in den letzten drei Jahren mehr als 27.000 Kunden aus der Fertigungsindustrie und großen Unternehmen weltweit betreut habe und der Kundenstamm um mehr als 50 % gewachsen sei. Dieser Erfolg ist auf die unabhängigen Innovationen von Huawei im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), die umfangreichen Erfahrungen in der Fertigung und ein kontinuierlich wachsendes Branchenökosystem zurückzuführen. Darüber hinaus hat Huawei mit mehr als 1.500 Partnern bei der Entwicklung von Lösungen zusammengearbeitet, was einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Zeitalter der intelligenten Welt haben Unternehmen ihren Fokus von der Diskussion über das „Warum" auf die Erforschung des „Wie" und „Was" im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) verlagert. Durch seine Beteiligung an Hunderten von KI-Projekten hat Huawei festgestellt, dass die effektive Implementierung von KI die Kombination aus leistungsstarken Basismodellen und hochwertigen branchenspezifischen Daten erfordert, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Gleichzeitig muss die IT-Architektur die zukünftige Geschäftsentwicklung und organisatorische Transformation unterstützen. Daher verbreiten sich KI-Anwendungen rasch von den IT-Abteilungen auf die Geschäftsabteilungen. Die Schlüsselelemente für die KI-Implementierung in Produktion und Fertigung stehen in engem Zusammenhang mit den neuen Fähigkeiten, die im Bericht „Fully Connected Industrial Networks" (Vollständig vernetzte industrielle Netzwerke) vorgestellt werden.