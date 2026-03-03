    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNano One Materials AktievorwärtsNachrichten zu Nano One Materials
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    NRCan vergibt Fördermittel in Höhe von 3 Millionen CAD zur Unterstützung der Lieferketten-Initiative für LFP-Kathodenmaterialien an Nano One

    NRCan vergibt Fördermittel in Höhe von 3 Millionen CAD zur Unterstützung der Lieferketten-Initiative für LFP-Kathodenmaterialien an Nano One
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Highlights

     

    -          3 Millionen Dollar Finanzierung aus dem Energieinnovationsprogramm von NRCan.

    -          Finanzierung der laufenden Entwicklung, Prozessoptimierung und Produktionssteigerung von LFP-Kathodenmaterialien unter Verwendung einer Reihe von Eisenquellen.

    -          Unterstützung von Arbeiten, die auf der bestehenden Effizienz und Kostenwettbewerbsfähigkeit der Nano One-Technologie sowie auf wirtschaftlicher Regionalisierung und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette aufbauen.

    -          Der strategische Aktionär Sumitomo Metal Mining wird bei der Entwicklung und Validierung als Partner mitwirken.

     

    Vancouver (Kanada), den 3. März 2026 - Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von Natural Resources Canada („NRCan“) 3,0 Millionen CAD erhalten hat. Die Mittel werden bis zum 31. März 2028 zur Unterstützung der laufenden Prozessoptimierung, Diversifizierung der Lieferkette und Verbesserung des kommerziellen Angebots für die One-PotTM-Produktion von Lithium-Eisenphosphat („LFP“) als Kathodenaktivmaterial („CAM“) verwendet.

     

    „Wir sind NRCan und der kanadischen Regierung für ihre kontinuierliche Unterstützung sehr dankbar”, sagte CEO Dan Blondal. „Diese Mittel unterstützen uns dabei, kostengünstige und skalierbare LFP-Verarbeitungstechnologie-Alternativen auf den Markt zu bringen, strategische Partner und Kunden auf der ganzen Welt zu gewinnen und unsere kommerziellen Angebote sowie Lieferkettenlösungen zu verbessern.”

     

    Die Mittel werden für die Optimierung der Prozesstechnologie, die wirtschaftliche Regionalisierung und die Diversifizierung der Rohstoffversorgung verwendet. Die Prozessentwicklungsarbeiten werden sich speziell auf Eisenrohstoffe konzentrieren und die Nano One-Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Burnaby, British Columbia, sowie die Pilot- und Demonstrationsanlagen in Candiac, Québec, nutzen. Der strategische Aktionär Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. („Sumitomo Metal Mining“) wird technisches Know-how, Tests und externe Validierungen zum Entwicklungsprogramm beisteuern.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    NRCan vergibt Fördermittel in Höhe von 3 Millionen CAD zur Unterstützung der Lieferketten-Initiative für LFP-Kathodenmaterialien an Nano One Highlights -          3 Millionen Dollar Finanzierung aus dem Energieinnovationsprogramm von NRCan.-          Finanzierung der laufenden Entwicklung, Prozessoptimierung und Produktionssteigerung von LFP-Kathodenmaterialien unter Verwendung einer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     