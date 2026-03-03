NRCan vergibt Fördermittel in Höhe von 3 Millionen CAD zur Unterstützung der Lieferketten-Initiative für LFP-Kathodenmaterialien an Nano One

- 3 Millionen Dollar Finanzierung aus dem Energieinnovationsprogramm von NRCan.

- Finanzierung der laufenden Entwicklung, Prozessoptimierung und Produktionssteigerung von LFP-Kathodenmaterialien unter Verwendung einer Reihe von Eisenquellen.

- Unterstützung von Arbeiten, die auf der bestehenden Effizienz und Kostenwettbewerbsfähigkeit der Nano One-Technologie sowie auf wirtschaftlicher Regionalisierung und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette aufbauen.

- Der strategische Aktionär Sumitomo Metal Mining wird bei der Entwicklung und Validierung als Partner mitwirken.

Vancouver (Kanada), den 3. März 2026 - Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von Natural Resources Canada („NRCan“) 3,0 Millionen CAD erhalten hat. Die Mittel werden bis zum 31. März 2028 zur Unterstützung der laufenden Prozessoptimierung, Diversifizierung der Lieferkette und Verbesserung des kommerziellen Angebots für die One-PotTM-Produktion von Lithium-Eisenphosphat („LFP“) als Kathodenaktivmaterial („CAM“) verwendet.

„Wir sind NRCan und der kanadischen Regierung für ihre kontinuierliche Unterstützung sehr dankbar”, sagte CEO Dan Blondal. „Diese Mittel unterstützen uns dabei, kostengünstige und skalierbare LFP-Verarbeitungstechnologie-Alternativen auf den Markt zu bringen, strategische Partner und Kunden auf der ganzen Welt zu gewinnen und unsere kommerziellen Angebote sowie Lieferkettenlösungen zu verbessern.”

Die Mittel werden für die Optimierung der Prozesstechnologie, die wirtschaftliche Regionalisierung und die Diversifizierung der Rohstoffversorgung verwendet. Die Prozessentwicklungsarbeiten werden sich speziell auf Eisenrohstoffe konzentrieren und die Nano One-Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Burnaby, British Columbia, sowie die Pilot- und Demonstrationsanlagen in Candiac, Québec, nutzen. Der strategische Aktionär Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. („Sumitomo Metal Mining“) wird technisches Know-how, Tests und externe Validierungen zum Entwicklungsprogramm beisteuern.