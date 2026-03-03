Börsen Update USA - 03.03. - US Tech 100 schwach -0,88 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.558,04 PKT und fällt um -0,69 %.

Top-Werte: Salesforce +3,48 %, IBM +3,27 %, Verizon Communications +2,54 %, Microsoft +2,43 %, JPMorgan Chase +1,83 %

Flop-Werte: Caterpillar -3,26 %, Nike (B) -1,64 %, Procter & Gamble -1,51 %, 3M -1,48 %, Boeing -1,43 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:54) bei 24.766,48 PKT und fällt um -0,88 %.

Top-Werte: Workday (A) +7,88 %, Atlassian Registered (A) +6,53 %, Thomson Reuters +6,47 %, Datadog Registered (A) +5,53 %, Zscaler +5,11 %

Flop-Werte: Micron Technology -6,43 %, Western Digital -5,10 %, Lam Research -4,51 %, Ferrovial -4,17 %, Applied Materials -4,16 %

Der S&P 500 steht bei 6.824,95 PKT und verliert bisher -0,81 %.

Top-Werte: Target +8,32 %, Best Buy +8,09 %, Workday (A) +7,88 %, Akamai Technologies +6,86 %, Datadog Registered (A) +5,53 %

Flop-Werte: Newmont Corporation -8,08 %, Dell Technologies Registered (C) -6,49 %, Micron Technology -6,43 %, Albemarle -5,36 %, SanDisk Corporation -5,31 %