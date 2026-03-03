Deutlicher Kurssprung bei der Target Aktie - 03.03.2026

Mit einer Performance von +8,32 % konnte die Target Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,30 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Target Aktie. Nach einem Plus von +2,30 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 104,63€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Target ist ein führender US-Einzelhändler, der preiswerte, stilvolle Produkte wie Kleidung, Elektronik und Lebensmittel anbietet. Als achtgrößter Einzelhändler konkurriert Target mit Walmart, Amazon und Costco. Es hebt sich durch exklusive Designer-Kooperationen und ein ansprechendes Store-Layout ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Target über einen Zuwachs von +35,84 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Target Aktie damit um +9,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Target um +26,21 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,81 % geändert.

Target Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,55 % 1 Monat +13,40 % 3 Monate +35,84 % 1 Jahr -15,45 %

Informationen zur Target Aktie

Es gibt 453 Mio. Target Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,41 Mrd.EUR € wert.

Die noch zu Wochenbeginn robusten US-Börsen haben mit einem Tag Verzögerung die Auswirkungen des Iran-Kriegs deutlich zu spüren bekommen. Der Anstieg der Öl- und Gaspreise nährte am Dienstag Wirtschaftssorgen und die Furcht vor insgesamt deutlich …

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Die Target-Aktie hat sich in den letzten drei Monaten mit einem Kursplus von +25% hervorragend entwickelt. Und auch am Dienstagvormittag legt der US-Einzelhandelsriese um gut +5% im europäischen Handel zu. Sind bei Target keine Anzeichen von Konsumzurückhaltung der US-Verbraucher zu spüren und sollten Anleger hier noch einsteigen? Überraschend starke Zahlen Die Zahlen von Target wurden […] The post Target-Aktie: Feiert sie nun ein großes Comeback? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Target

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,52 %. Costco Wholesale notiert im Plus, mit +1,36 %. Kroger notiert im Plus, mit +0,19 %. Walmart legt um +1,20 % zu Dollar General Corporation notiert im Plus, mit +0,97 %.

Target Aktie jetzt kaufen?

Ob die Target Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Target Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.