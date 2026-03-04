JPMorgan und Wells Fargo finanzieren 1-Milliarde-Übernahme von Select Medical

Select Medical Holdings hatte am Montag einer Übernahme durch ein Konsortium zum Unternehmenswert von 3,9 Milliarden US-Dollar zugestimmt.

Die beiden Großbanken JPMorgan Chase und Wells Fargo stellen gemeinsam ein Kreditvolumen von rund einer Milliarde US-Dollar bereit, um die Übernahme des Krankenhausbetreibers Select Medical Holdings zu finanzieren. Das berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg.

Im Rahmen des Deals treten die beiden Banken als führende Arranger und Bookrunner auf und integrieren das bestehende Fremdkapital von Select Medical in das neue Darlehen. Dieses wird als revolvierende Kreditlinie strukturiert, sodass das Unternehmen flexibel auf die bereitgestellten Mittel zugreifen kann. Die genauen Details zum Finanzierungsvolumen wurden nicht offiziell bekannt gegeben, da es sich noch um eine vertrauliche Vereinbarung handelt.

Select Medical ist ein bedeutender Akteur im US-Gesundheitssektor. Zum Jahresende 2025 betrieb das Unternehmen insgesamt 104 Krankenhäuser zur Rehabilitation nach schweren Krankheiten, 38 Rehabilitationskliniken sowie 1.917 ambulante Rehabilitationszentren. Das Unternehmen ist somit stark im Bereich der Gesundheitsversorgung für chronisch kranke und rehabilitierende Patienten positioniert.

Das Kreditengagement erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Bankenbranche in Nordamerika eine der stärksten Phasen für Firmenübernahmen und die damit verbundenen Fremdfinanzierungen seit Beginn dieses Jahrzehnts erwartet. Catherine O'Donnell, Leiterin der Abteilung für Leveraged Finance bei JPMorgan, teilte mit, dass das Volumen der von Banken unterzeichneten M&A-Deals für das Jahr 2026 bereits auf 87 Milliarden US-Dollar beziffert wird.

Trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen und Bedenken im Zusammenhang mit dem privaten Kreditmarkt, der aktuell ein Volumen von 1,8 Billionen US-Dollar erreicht, haben Investoren die Ausgabe neuer Schulden zur Finanzierung von Übernahmen überwiegend positiv aufgenommen.

Die Select-Medical-Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der New York Stock Exchange (NYSE) mit einem Plus von rund 8,4 Prozent ab. Ein Anteilsschein kostete zum Börsenschluss 16,26 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





