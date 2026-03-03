    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Börsen verringern Verluste - Minenaktien unter Druck

    Aktien New York - Börsen verringern Verluste - Minenaktien unter Druck
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben mit einem Tag Verzögerung die Auswirkungen des Iran-Kriegs zu spüren bekommen. Allerdings konnten die wichtigsten Indizes in Handelsverlauf einen Großteil ihrer im Tagesverlauf erlittenen Verluste wieder wettmachen. Der Anstieg der Öl- und Gaspreise nährte am Dienstag Wirtschaftssorgen und die Furcht vor insgesamt deutlich steigenden Preisen. In Europa und Asien sackten die Kurse ab.

    Der Dow Jones Industrial hatte zwischenzeitlich seine bislang in diesem Jahr erzielten Gewinne eingebüßt und war um bis zu 2,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gesunken. Zuletzt stand noch ein Minus von 0,7 Prozent auf 48.566 Punkte zu Buche.

    Der marktbreite S&P 500 verlor 0,8 Prozent auf 6.829 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,9 Prozent auf 24.773 Punkte nach unten.

    Israel hat bei neuen Angriffen auf Teheran wieder den iranischen Machtapparat ins Visier genommen. Äußerungen von US-Regierungsmitgliedern warfen derweil neue Fragen zur Begründung der Angriffe auf - insbesondere, ob sich die USA von Israel in den Krieg hineinziehen lassen haben, der schon jetzt Folgen für einen großen Teil des Nahen Ostens hat.

    "Die Märkte reagieren auf jede Schlagzeile", schrieb Analyst Fawad Razaqzada vom Handelshaus Forx.com. Vieles werde nun davon abhängen, ob die Spannungen zurückgehen - oder ob sich die aktuelle Entwicklung als Beginn einer länger anhaltenden Störung der globalen Versorgung mit Rohöl erweist.

    Aus Branchensicht mieden Anleger zuletzt vor allem Minenbetreiber, nachdem der Goldpreis stark unter Druck gekommen war. Auch der Preis für Silber gab deutlich nach. Gestiegene Inflationsgefahren im Zuge der höheren Öl- und Gaspreise belasten zunehmend die Edelmetallpreise. Die Möglichkeit speziell der US-Notenbank, die Geldpolitik zu lockern, könnte so eingeschränkt werden. Ein hohes Zinsniveau wirkt sich tendenziell negativ auf Edelmetalle aus, da sie keine Zinsen abwerfen. Damit sackten Coeur Mining um knapp elf und Newmont mehr als acht Prozent ab.

    Am Dow-Ende verloren die als besonders konjunktursensibel geltenden Aktien des Baumaschinenherstellers Caterpillar gut vier Prozent. Dagegen feierten die Anleger die Geschäftszahlen und Ausblicke der Einzelhändler Best Buy und Target - die Aktien zogen unter den besten Werten im S&P 500 um fast sieben beziehungsweise acht Prozent an.

    Die Titel des Datenbankmanagementsystem-Spezialisten MongoDB wurden von einem schwachen Ausblick belastet: Sie brachen um fast ein Fünftel ein./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Newmont Corporation Aktie

    Die Newmont Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,92 % und einem Kurs von 56,84 auf Tradegate (03. März 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Newmont Corporation Aktie um -3,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Newmont Corporation bezifferte sich zuletzt auf 111,09 Mrd..

    Newmont Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8000 %.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
