    Trump schlägt zurück - Iran-Krieg Ende des Petro-Dollars? Die Prophezeiung!

    Dennoch: Die Trump-Regierung war davon ausgegangen, dass der Iran Israel attackieren würde, aber nicht die Golf-Staaten. Genau das aber hatte ein chinesisch-kanadischer Professor vorhergesagt

    Trump hat im Iran-Krieg heute zwei kluge Schachzüge gemacht: erstens die Attacke auf das Gremium in Qom, zweitens Hilfe bei Schiff-Versicherungen anzubieten für Schiffe, die die Strasse von Hormus passieren wollen. Letzteres drückte den Ölpreis - weil faktisch die USA die Garantie für die Schiffe übernimmt. Dennoch: Die Trump-Regierung war davon ausgegangen, dass der Iran Israel attackieren würde, aber nicht die Golf-Staaten. Genau das aber hatte ein chinesisch-kanadischer Professor vorhergesagt: Teheran werde die Energie-Infrastruktur der Golf-Staaten lahm legen. Wenn aber die Golf-Region zusammenbreche, werde auch der Petro-Dollar (Bindung Öl an den Dollar) zusammenbrechen - und damit die Dominanz der USA!

    2. S&P 500: Goldman Sachs warnt vor schmerzhafter Phase

     

    Das Video "Trump schlägt zurück - Iran-Krieg Ende des Petro-Dollars? Die Prophezeiung!" sehen Sie hier..




