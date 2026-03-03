    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Geleitschutz für Tanker

    609 Aufrufe 609 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran-Krieg: Trump ordnet Risiko-Versicherung und US-Marine-Eskorte für Tanker an

    Trump sichert Öltransporte im Persischen Golf: USA bieten Risiko-Versicherungen an und eskortieren Tanker bei Bedarf durch die Straße von Hormus.

    Geleitschutz für Tanker - Iran-Krieg: Trump ordnet Risiko-Versicherung und US-Marine-Eskorte für Tanker an
    Foto: Sipa USA - Sipa USA

    US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Maßnahme zum Schutz des internationalen Ölhandels ergriffen. Wie er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social bekannt gab, hat er die US-Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (DFC) angewiesen, eine politische Risiko-Versicherung sowie finanzielle Garantien für den gesamten maritimen Handel im Persischen Golf bereitzustellen. Besonders betont wurde dabei der Schutz von Energietransporten. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet. 

    "Diese Versicherung wird für alle Reedereien zur Verfügung stehen", schrieb Trump. Darüber hinaus kündigte er an, dass die US-Marine Tanker durch die strategisch wichtige Straße von Hormus eskortieren werde, um den sicheren Transport von Öl zu gewährleisten.

    Die Straße von Hormus ist eine der weltweit wichtigsten Wasserstraßen für den Ölhandel. Trump betonte, dass die USA den "freien Fluss von Energie in die Welt" sicherstellen würden und die "größte wirtschaftliche und militärische Macht auf der Erde" seien.

    Trotz Trumps Ankündigung stiegen die Ölpreise am Dienstagabend: Rohöl der Sorte WTI legte um 2,12 US-Dollar auf 73,35 US-Dollar zu (+2,98 Prozent), während Brent um 2,12 US-Dollar auf 80,19 US-Dollar stieg (+2,72 Prozent). Die Unsicherheit im Persischen Golf bleibt ein treibender Faktor.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Geleitschutz für Tanker Iran-Krieg: Trump ordnet Risiko-Versicherung und US-Marine-Eskorte für Tanker an Trump sichert Öltransporte im Persischen Golf: USA bieten Risiko-Versicherungen an und eskortieren Tanker bei Bedarf durch die Straße von Hormus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     