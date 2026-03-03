Iran-Krieg: Trump ordnet Risiko-Versicherung und US-Marine-Eskorte für Tanker an

US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Maßnahme zum Schutz des internationalen Ölhandels ergriffen. Wie er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social bekannt gab, hat er die US-Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (DFC) angewiesen, eine politische Risiko-Versicherung sowie finanzielle Garantien für den gesamten maritimen Handel im Persischen Golf bereitzustellen. Besonders betont wurde dabei der Schutz von Energietransporten. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.

"Diese Versicherung wird für alle Reedereien zur Verfügung stehen", schrieb Trump. Darüber hinaus kündigte er an, dass die US-Marine Tanker durch die strategisch wichtige Straße von Hormus eskortieren werde, um den sicheren Transport von Öl zu gewährleisten.