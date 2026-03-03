Geleitschutz für Tanker
Iran-Krieg: Trump ordnet Risiko-Versicherung und US-Marine-Eskorte für Tanker an
Trump sichert Öltransporte im Persischen Golf: USA bieten Risiko-Versicherungen an und eskortieren Tanker bei Bedarf durch die Straße von Hormus.
US-Präsident Donald Trump hat eine wichtige Maßnahme zum Schutz des internationalen Ölhandels ergriffen. Wie er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social bekannt gab, hat er die US-Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (DFC) angewiesen, eine politische Risiko-Versicherung sowie finanzielle Garantien für den gesamten maritimen Handel im Persischen Golf bereitzustellen. Besonders betont wurde dabei der Schutz von Energietransporten. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender CNBC darüber berichtet.
"Diese Versicherung wird für alle Reedereien zur Verfügung stehen", schrieb Trump. Darüber hinaus kündigte er an, dass die US-Marine Tanker durch die strategisch wichtige Straße von Hormus eskortieren werde, um den sicheren Transport von Öl zu gewährleisten.
Die Straße von Hormus ist eine der weltweit wichtigsten Wasserstraßen für den Ölhandel. Trump betonte, dass die USA den "freien Fluss von Energie in die Welt" sicherstellen würden und die "größte wirtschaftliche und militärische Macht auf der Erde" seien.
Trotz Trumps Ankündigung stiegen die Ölpreise am Dienstagabend: Rohöl der Sorte WTI legte um 2,12 US-Dollar auf 73,35 US-Dollar zu (+2,98 Prozent), während Brent um 2,12 US-Dollar auf 80,19 US-Dollar stieg (+2,72 Prozent). Die Unsicherheit im Persischen Golf bleibt ein treibender Faktor.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion