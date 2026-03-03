Salesforce Aktie weiter im Aufwärtstrend - +3,58 % - 03.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,58 % konnte die Salesforce Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salesforce Aktie. Nach einem Plus von +1,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 170,60€, mit einem Plus von +3,58 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Der Kurs der Salesforce Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,35 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +13,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,39 %. Im Jahr 2026 gab es für Salesforce bisher ein Minus von -27,50 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,18 % 1 Monat -8,39 % 3 Monate -18,35 % 1 Jahr -42,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Salesforce-Aktie. Technisch wird von einer möglichen Bodenbildung nach dem RSI-Überverkauf gesprochen; fundamental überzeugen Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie freier Cashflow. Das KI-Geschäft treibt Wachstum (Agentforce/Data360 stark); zudem wird über ein 50-Mrd-USD-Aktienrückkaufprogramm und eine Dividendenanhebung diskutiert, was die Bewertung stützen könnte, während KI-Risiken die Aktie belasten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salesforce eingestellt.

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,66 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Salesforce (NYSE: CRM), the world’s #1 AI CRM, and Formula 1 (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), the world’s most popular annual sporting series, today announced the launch of a new fan companion agent to scale and personalize engagement for F1’s …

So schlagen sich die Wettbewerber von Salesforce

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,73 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,11 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,08 %. SAP legt um +0,81 % zu

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.