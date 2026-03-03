    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalesforce AktievorwärtsNachrichten zu Salesforce

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Salesforce Aktie weiter im Aufwärtstrend - +3,58 % - 03.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher um +3,58 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce Aktie weiter im Aufwärtstrend - +3,58 % - 03.03.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

    Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 03.03.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,58 % konnte die Salesforce Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salesforce Aktie. Nach einem Plus von +1,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 170,60, mit einem Plus von +3,58 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    44.689,22€
    Basispreis
    33,64
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51.564,41€
    Basispreis
    25,37
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Salesforce Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -18,35 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +13,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,39 %. Im Jahr 2026 gab es für Salesforce bisher ein Minus von -27,50 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.

    Salesforce Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,18 %
    1 Monat -8,39 %
    3 Monate -18,35 %
    1 Jahr -42,35 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung der Salesforce-Aktie. Technisch wird von einer möglichen Bodenbildung nach dem RSI-Überverkauf gesprochen; fundamental überzeugen Umsatz- und Gewinnentwicklung sowie freier Cashflow. Das KI-Geschäft treibt Wachstum (Agentforce/Data360 stark); zudem wird über ein 50-Mrd-USD-Aktienrückkaufprogramm und eine Dividendenanhebung diskutiert, was die Bewertung stützen könnte, während KI-Risiken die Aktie belasten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Salesforce eingestellt.

    Zur Salesforce Diskussion

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,66 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 03.03. - US Tech 100 schwach -0,88 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsenstart USA - 03.03. - Dow Jones schwach -2,05 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Formula 1 and Salesforce Deepen Partnership, Expanding Agentforce to Grow Fan Connection Worldwide


    Salesforce (NYSE: CRM), the world’s #1 AI CRM, and Formula 1 (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), the world’s most popular annual sporting series, today announced the launch of a new fan companion agent to scale and personalize engagement for F1’s …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Salesforce

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,73 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,11 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,08 %. SAP legt um +0,81 % zu

    Salesforce Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    +3,02 %
    +12,74 %
    -8,52 %
    -19,04 %
    -42,41 %
    -6,62 %
    -7,67 %
    +154,13 %
    +1.223,89 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Salesforce Aktie weiter im Aufwärtstrend - +3,58 % - 03.03.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher um +3,58 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     