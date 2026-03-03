Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.03.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.03.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Workday (A)
Tagesperformance: +7,57 %
Tagesperformance: +7,57 %
Platz 1
Performance 1M: -21,96 %
Performance 1M: -21,96 %
Micron Technology
Tagesperformance: -6,67 %
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 2
Performance 1M: -10,77 %
Performance 1M: -10,77 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +6,45 %
Tagesperformance: +6,45 %
Platz 3
Performance 1M: -7,45 %
Performance 1M: -7,45 %
Western Digital
Tagesperformance: -6,29 %
Tagesperformance: -6,29 %
Platz 4
Performance 1M: -8,00 %
Performance 1M: -8,00 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +5,89 %
Tagesperformance: +5,89 %
Platz 5
Performance 1M: -35,85 %
Performance 1M: -35,85 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,11 %
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 6
Performance 1M: -5,31 %
Performance 1M: -5,31 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 7
Performance 1M: -7,22 %
Performance 1M: -7,22 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,74 %
Tagesperformance: -4,74 %
Platz 8
Performance 1M: -17,71 %
Performance 1M: -17,71 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +4,55 %
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 9
Performance 1M: -12,91 %
Performance 1M: -12,91 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,47 %
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 10
Performance 1M: -15,90 %
Performance 1M: -15,90 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 11
Performance 1M: +9,60 %
Performance 1M: +9,60 %
Zscaler
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 12
Performance 1M: -26,23 %
Performance 1M: -26,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment gemischt: Fundamentaldaten aus Beitrag 6 positiv, Reaktion nachbörslich ca. 10% Minus (Beitrag 1); Abverkauf trotz guter Zahlen (Beitrag 3). Vorab-Erwartungen hoch (Beitrag 7) und KI-Sorgen belasten Bewertung (Beitrag 8). Insgesamt deutlicher Kursrückgang; 14 Tage Abwärtsmomentum.
Adobe
Tagesperformance: +4,26 %
Tagesperformance: +4,26 %
Platz 13
Performance 1M: -8,46 %
Performance 1M: -8,46 %
Fortinet
Tagesperformance: +4,22 %
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 14
Performance 1M: +0,33 %
Performance 1M: +0,33 %
Ferrovial
Tagesperformance: -4,20 %
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 15
Performance 1M: +2,47 %
Performance 1M: +2,47 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,00 %
Tagesperformance: -4,00 %
Platz 16
Performance 1M: +5,43 %
Performance 1M: +5,43 %
Intel
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 17
Performance 1M: -10,13 %
Performance 1M: -10,13 %
Autodesk
Tagesperformance: +3,77 %
Tagesperformance: +3,77 %
Platz 18
Performance 1M: +1,40 %
Performance 1M: +1,40 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 19
Performance 1M: +13,93 %
Performance 1M: +13,93 %
Intuit
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 20
Performance 1M: -13,32 %
Performance 1M: -13,32 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -3,48 %
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 21
Performance 1M: -4,50 %
Performance 1M: -4,50 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,41 %
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 22
Performance 1M: -2,78 %
Performance 1M: -2,78 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -3,35 %
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 23
Performance 1M: -21,05 %
Performance 1M: -21,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MercadoLibre
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu MercadoLibre. Kurzfristig fehlt Momentum; etwa 1600$ könnte sich halten. Langfristig wird der Abwärtstrend seit Monaten diskutiert, Nachkaufkurse werden erwogen. Fundamentale/technische Aspekte beziehen sich auf die Verfügbarkeit des Earnings-Transcripts (unklar) und ein Investor-Relations-Interview. Insgesamt vorsichtig bis leicht skeptisch.
Analog Devices
Tagesperformance: -3,11 %
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 24
Performance 1M: +8,98 %
Performance 1M: +8,98 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 25
Performance 1M: -22,75 %
Performance 1M: -22,75 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 26
Performance 1M: +0,45 %
Performance 1M: +0,45 %
PayPal
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 27
Performance 1M: -13,12 %
Performance 1M: -13,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu PayPal gemischt: Skepsis gegenüber großen Wachstums- bzw. Stablecoin-Zielen, Gegenargumente zur Gewinn-/Umsatzprognose. Dividende wird sachlich diskutiert: 0,14 USD je Aktie, Ex-Dividende 04.03.2026, Zahlung 25.03.2026. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist aus den Beiträgen nicht eindeutig ableitbar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,86 %
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 28
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 29
Performance 1M: -5,01 %
Performance 1M: -5,01 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 30
Performance 1M: -12,12 %
Performance 1M: -12,12 %
Shopify
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 31
Performance 1M: -12,16 %
Performance 1M: -12,16 %
T-Mobile US
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 32
Performance 1M: +13,35 %
Performance 1M: +13,35 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 33
Performance 1M: +4,00 %
Performance 1M: +4,00 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 34
Performance 1M: -6,13 %
Performance 1M: -6,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
wallstreetONLINE: Gemischtes Sentiment zu MicroStrategy (Strategy). Sachliche Punkte: Kurs stark von Bitcoin abhängig; mNAV/BTC pro Aktie als Bewertungsanker; Leveraged Funding über Wandelanleihen; Debatten ob Eigenkapital oder BTC-Bestand sinnvoller ist. Einige erwarten Montag-Rot, andere Chancen durch BTC-Bewegungen. Insgesamt vorsichtig bis spekulativ; konkrete 14-Tage-Kursveränderung wird nicht explizit genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Axon Enterprise
Tagesperformance: +2,36 %
Tagesperformance: +2,36 %
Platz 35
Performance 1M: +25,08 %
Performance 1M: +25,08 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 36
Performance 1M: -12,93 %
Performance 1M: -12,93 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 37
Performance 1M: -8,34 %
Performance 1M: -8,34 %
Mondelez International Registered (A)
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 38
Performance 1M: +2,48 %
Performance 1M: +2,48 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 39
Performance 1M: -7,47 %
Performance 1M: -7,47 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte