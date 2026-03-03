    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Iran-Krieg

    Frankreich schickt Flugzeugträger gen Mittelmeer

    Iran-Krieg - Frankreich schickt Flugzeugträger gen Mittelmeer
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Frankreich verlegt angesichts des Iran-Kriegs seinen atombetriebenen Flugzeugträger "Charles de Gaulle" Richtung Mittelmeer. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache an. Er sprach mit Blick auf den Konflikt von einer "instabilen Situation". Die für den Handel wichtige Straße von Hormus sei quasi dicht, die Lage im Roten Meer und am Suezkanal sei angespannt. Auch habe man Rafale-Kampfjets, Luftabwehrsysteme und Radarsysteme in die Region gebracht.

    Macron betonte, Frankreich stehe an der Seite seiner Verbündeten wie Katar, Kuwait und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zum Schutz ihrer Lufträume habe man seit Beginn des Konflikts mehrere Drohnen abgeschossen. Auch die Sicherheit der französischen Militärbasen in der Region, von denen zwei bei Angriffen materielle Schäden davon getragen hätten, habe man erhöht, sagte Macron. Zwei erste Rückholflüge mit in der Gegend gestrandeten Französinnen und Franzosen sollten laut ihm noch am Abend in Paris ankommen.

    Macron verwies darauf, dass nach seiner Auffassung der Iran die Hauptverantwortung für die derzeitige Lage trage. Über die Angriffe der USA und Israel sagte er aber auch: "Sie wurden außerhalb des internationalen Rechts ausgeführt, was wir nicht gutheißen können."/rbo/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
