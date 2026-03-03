Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.03.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -8,53 %
Platz 1
Performance 1M: -11,50 %
Best Buy
Tagesperformance: +8,32 %
Platz 2
Performance 1M: +1,65 %
Target
Tagesperformance: +8,29 %
Platz 3
Performance 1M: +13,40 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -7,56 %
Platz 4
Performance 1M: +3,75 %
Workday (A)
Tagesperformance: +7,49 %
Platz 5
Performance 1M: -21,96 %
Micron Technology
Tagesperformance: -6,82 %
Platz 6
Performance 1M: -10,77 %
Albemarle
Tagesperformance: -6,60 %
Platz 7
Performance 1M: -0,60 %
Corning
Tagesperformance: -6,46 %
Platz 8
Performance 1M: +34,80 %
Western Digital
Tagesperformance: -5,79 %
Platz 9
Performance 1M: -8,00 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +5,69 %
Platz 10
Performance 1M: +2,60 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 11
Performance 1M: +25,54 %
Moderna
Tagesperformance: -5,32 %
Platz 12
Performance 1M: +18,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Im WallstreetONLINE-Forum zu Moderna zeigt sich gemischtes Sentiment, teils fundamental. Positiv wirkt die mCombriax‑Zulassung (Monopolpotenzial, breitere Abdeckung) und ein erhöhtes Kursziel (RBC) um ca. 30 USD; Short‑Volumen ist hoch. Risiken bleiben geopolitisch (Kriege) und der Arbutus‑Prozess. Die 14-Tage‑Kursentwicklung wird nicht als Prozentsatz angegeben.
Teradyne
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 13
Performance 1M: +3,95 %
Eaton
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 14
Performance 1M: +1,90 %
Autozone
Tagesperformance: -4,85 %
Platz 15
Performance 1M: +2,85 %
Lam Research
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 16
Performance 1M: -5,31 %
SLB
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 17
Performance 1M: +4,18 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,56 %
Platz 18
Performance 1M: -17,71 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 19
Performance 1M: -12,91 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 20
Performance 1M: -7,22 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -4,30 %
Platz 21
Performance 1M: -18,09 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 22
Performance 1M: -15,90 %
Applied Materials
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 23
Performance 1M: +9,60 %
Adobe
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 24
Performance 1M: -8,46 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 25
Performance 1M: +16,94 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 26
Performance 1M: +2,48 %
Hubbell
Tagesperformance: -4,08 %
Platz 27
Performance 1M: +1,90 %
Fortinet
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 28
Performance 1M: +0,33 %
Ford Motor
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 29
Performance 1M: -6,15 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 30
Performance 1M: -19,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment, tendenziell kritisch. Kernpunkte: Q1-Umsatzprognose 678 Mio USD unter Konsens 689,48 Mio; schwacher Ausblick; kaum Gewinnwachstum. Einige sehen Unterbewertung (Fair Value 40–50 USD). Q4-Ergebnis über Erwartungen, aber der Kurs fällt weiter; Guidance bleibt entscheidend. Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen nicht angegeben.
Verisign
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 31
Performance 1M: -7,44 %
Autodesk
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 32
Performance 1M: +1,40 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +3,52 %
Platz 33
Performance 1M: -5,42 %
ServiceNow
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 34
Performance 1M: -6,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu ServiceNow. Technisch: Boden um 100 EUR; 93 EUR nach dem Split genannt. Erwartete Erholung bis ca. 124 USD/107 EUR oder 125 USD (~20%). Fundamentale Faktoren: >20% Umsatzwachstum, 13-Mrd-Dollar-Pipeline, Nvidia-Allianz, Now Assist. Analystenziel ~180 USD; Morningstar sieht Unterbewertung. Insiderkäufe positiv, keine Verkäufe.
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 35
Performance 1M: -2,78 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 36
Performance 1M: +3,40 %
Gartner
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 37
Performance 1M: -20,78 %
Intuit
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 38
Performance 1M: -13,32 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 39
Performance 1M: +0,02 %
C.H.Robinson Worldwide
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 40
Performance 1M: -5,06 %
