JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach einem Treffen mit dem neuen Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die aus dem Krieg im Nahen Osten erwachsenden Risiken seien nach Ansicht des Managements für die Versicherungsbranche beherrschbar, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die sogenannten Kriegsausschlüsse seien standardisiert und dürften auch bei einer Anfechtung vor Gericht Bestand haben. Auch die Auswirkungen eines Cyberkriegs seien verkraftbar./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 12:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 12:48 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 532,8EUR auf Tradegate (03. März 2026, 21:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
