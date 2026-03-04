    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsKOSPI 200 Index IndexvorwärtsNachrichten zu KOSPI 200 Index

    Kospi im freien Fall

    Iran-Krieg lässt Südkorea-Aktien weiter crashen!

    Südkoreas Leitindex, der Kospi, crashte am Mittwoch zeitweise um 12 Prozent. Der Iran-Krieg beendet die Rallye bei Südkorea-Aktien. Südkorea ist großer Ölimporteur und gilt daher besonders anfällig für Ölpreisschwanken.

    Foto: Chris Jung - NurPhoto

    Der südkoreanische Aktienmarkt erlebte am Mittwoch einen dramatischen Einbruch: Der Kospi-Index verlor zeitweise mehr als 12 Prozent, konnte dann jedoch einen Teil dieser Verluste wieder wettmachen. Damit setzt sich die Talfahrt fort, die bereits am Freitag durch die eskalierende Situation im Nahen Osten und im Iran ausgelöst wurde.

    Knapp eine Stunde vor Handelsschluss notiert der Kospi am Mittwochnachmittag Lokalzeit mit 5.247 Punkten 9,3 Prozent im Minus.

    Die Korea Exchange reagierte auf den jüngsten, massiven Absturz mit einer zeitweisen Handelsunterbrechung. Auch der KOSDAQ-Index erlebte einen Rückgang von rund 13 Prozent. Besonders stark betroffen waren die großen Marktteilnehmer: SK Hynix büßte mehr als 6 Prozent ein, während Samsung Electronics einen dramatischen Verlust von über 9 Prozent verzeichnete.

    Der südkoreanische Markt hatte noch im vergangenen Jahr von einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung profitiert, als der Kospi um über 75 Prozent zulegte, und auch ins neue Jahr mit steigenden Kursen gestartet. Dies war vor allem dem starken Aufschwung der Halbleiterbranche zu verdanken, da die hohe Nachfrage nach Speicherchips zu einem enormen Anstieg der Aktienkurse führte.

    Laut Lorraine Tan, Asien-Direktorin der Aktienforschung bei Morningstar, ist der Rückgang des Kospi vor allem auf die starke Konzentration auf einzelne Aktien wie Samsung und SK Hynix zurückzuführen. Diese beiden Unternehmen machen fast die Hälfte des Index aus. Tan erklärte gegenüber CNBC: "Der Rückgang der Aktienkurse ist zum Teil eine Reaktion auf Gewinnmitnahmen nach einer starken Rallye, aber auch ein Hinweis auf wachsende Bedenken, dass das Tempo der KI-Datacenter-Adoption aufgrund höherer Energiekosten im Vergleich zu regulären Rechenzentren langsamer wird."

    Als bedeutender Ölimporteur reagiert Südkorea besonders empfindlich auf Schwankungen der Ölpreise. Ein Anstieg der Rohölpreise führt zu kurzfristiger Volatilität, da die energieintensive Wirtschaft des Landes dadurch stärker belastet wird. Daniel Yoo, globaler Marktstratege bei Yuanta Securities, betrachtet den aktuellen Rückgang als Korrektur nach der starken Rallye und geht davon aus, dass sich der Markt stabilisieren wird, sobald sich die Ölpreise beruhigen.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


